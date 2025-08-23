GK Quiz: कौन सा जानवर भोजन करते समय रोता है?

General Knowledge Reasoning Questions: किसी भी जीव के लिए भोजन उसके जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है. ऐसे में क्या आपको पता है, ऐसा कौन सा जानवर है, जो भोजन करते समय रोता है. आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कुछ और यूनिक जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ देश और दुनिया के प्रति सोचने-समझने की क्षमता को भी बढ़ाएगा. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को नोट भी कर के रख सकते हैं.

सवाल 1: भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था?

जवाब: भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था.

सवाल 2: महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था?

जवाब: महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था.

सवाल 3: इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कितने समय के लिए लड़ा गया था?

जवाब: इतिहास का सबसे छोटा युद्ध, एंग्लो-जांजीबार (Anglo-Zanzibar) केवल 38 से 45 मिनट तक चला था.

सवाल 4: इतिहास का सबसे लंबा युद्ध कितने समय तक लड़ा गया था?

जवाब: इतिहास का सबसे लंबा युद्ध रिकोनक्विस्टा (Reconquista) स्पेन और पुर्तगाल में मुस्लिम शासन को खत्म करने के लिए 781 सालों तक लड़ा गया था.

सवाल 5: भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है?

जवाब: भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है.

सवाल 6: कौन सा जीव पानी पीने के बाद मर जाता है?

जवाब: कंगारू चूहा (Kangaroo Rat) एक ऐसा जीव है, जो पानी पीने के बाद मर जाता है.

सवाल 7: भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है.

सवाल 8: किस देश में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?

जवाब: कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है.

सवाल 9: बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?

जवाब: बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है.

सवाल 10: कौन सा जानवर भोजन करते समय रोता है?

जवाब: भोजन करते समय मगरमच्छ (Crocodile) रोता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े की बनावट ऐसी होती है कि खाते समय टीयर ग्लैंड पर दबाव पड़ता है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं.

