GK Quiz: भारत में किस जानवर का दूध सबसे महंगा है?

General Knowledge Trending Quiz: भारत में हर साल स्टेट और नेशनल लेवल पर कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. जिसमें से अधिकांश में जीके यानी जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ यूनिक सवाल और जवाब बताते हैं. जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा और आपके सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को नोट भी कर सकते हैं.

सवाल 1: पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे पहले सब्जी के रूप में मटर को उगाया गया था.

सवाल 2: नीले रंग का सेब कहां पाया जाता है?

जवाब: नीले रंग का सबसे चीन में पाया जाता है.

सवाल 3: भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं?

जवाब: भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं.

सवाल 4: कौन सा पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है?

जवाब: पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है.

सवाल 5: किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है?

जवाब: चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है.

सवाल 6: कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?

जवाब: कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है.

सवाल 7: किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है?

जवाब: शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है.

सवाल 8: किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है?

जवाब: भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है.

सवाल 9: किस देश के लोग भारत घूमने नहीं आ सकते हैं?

जवाब: उत्तर कोरिया के लोग भारत घूमने नहीं आ सकते हैं.

सवाल 10: भारत में किस जानवर का दूध सबसे महंगा है?

जवाब: भारत में सबसे महंगा दूध गदही का होता है. एक लीटर गदही के दूध की कीमत 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकती है.

