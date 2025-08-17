GK Quiz: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास है?
GK Trending Quiz: हर देश अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार और मिसाइल रखता है, जो उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक होता है. ऐसे में क्या आपको पता है, दुनिया के किस देश के पास सबसे ज्यादा अधिकार है. आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:35 AM IST
General Knowledge Trending Quiz: दुनिया में कुल 195 देश हैं. हर एक देश की अपनी खासियत और पहचान है. कोई अपनी बड़ी क्षेत्रफल, तो कोई अपनी जनसंख्या के लिए जाना जाता है,. ऐसे में क्या आपको पता है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है, जिसके पास सबसे अधिक हथियार है. हम ये इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि अकसर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के जीके यानी जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए अगर आप भी किसी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहें हैं, तो आपके पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी हो, इसी उद्देश्य से हम आपके लिए डेली 10 जीके के यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज समेत सोचने और समझने की क्षमता को देश-दुनिया के प्रति बेहतर बनाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: Paytm किस देश की कंपनी है?
जवाब: Paytm भारत की कंपनी है.

सवाल 2: Paytm की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: Paytm की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी.

सवाल 3: किस फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है?
जवाब: कीवी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है.

सवाल 4: कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है?
जवाब: पालक में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है.

सवाल 5: मच्छरों को किस ब्लड ग्रुप का खून सबसे ज्यादा पसंद होता है?
जवाब: मच्छरों को O ब्लड ग्रुप का खून सबसे ज्यादा पसंद होता है. 

सवाल 6: दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी Amazon है.

सवाल 7: Meesho किस देश की कंपनी है?
जवाब: Meesho भारत की कंपनी है.

सवाल 8: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार रूस के पास है.

सवाल 9: भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां स्थित है?
जवाब: भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है.

सवाल 10: पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है?
जवाब: पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राजील देश में है.

