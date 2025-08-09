GK Quiz: इंग्लिश का वह कौन सा वाक्य है, जिसमें A से Z तक सभी अल्फाबेट आते हैं?
GK Trending Quiz: भारत समेत दुनिया के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा और जॉब इंटरव्यू में जीके यानी जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं. आइए हम आपको कुछ यूनिक सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:27 PM IST
General Knowledge Trending Quiz: कई कंपीटिटिव एग्जाम और जॉब इंटरव्यू में बहुत ही अतरंगी तरह के सवाल कैंडिडेट से उनके नॉलेज के साथ आई क्यू लेवल को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं. जिसमें उम्मीदवार के प्रेजेंस ऑफ माइंस की भी जांच की जाती है. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा और जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो आइए हम आपको कुछ यूनिक सवाल और उसके जवाब बताते हैं. जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को नोट भी कर सकते हैं.

सवाल 1: भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है?

जवाब: भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है.

सवाल 2: भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी?

जवाब: भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी.

सवाल 3: भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी.

सवाल 4: भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी डॉ. किरण बेदी थी.

सवाल 5: भारत का पहली महिला आईएएस कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा थी.

सवाल 6: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी.

सवाल 7: भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी.

सवाल 8: भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी थी.

सवाल 9: भारत की पहली महिला पायलट कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल थी.

सवाल 10: इंग्लिश का वह कौन सा वाक्य है, जिसमें A से Z तक सभी अल्फाबेट आते हैं?

जवाब: इंग्लिश का वह वाक्य जिसमें A से Z तक सभी 26 अल्फाबेट आते हैं, वो 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' है.

