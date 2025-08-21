GK Quiz: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है?

General Knowledge Reasoning Questions: हरी सब्जियों खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. हरी सब्जियों में कई प्रकार के विटामिन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, त्वचा को चमकदार बनाने और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है. आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवाल और उसके जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रकार के कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें काफी सहायता करेगा. सामान्य ज्ञान की ये जानकारियां न सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाएगा. बल्कि, ये सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा.

सवाल 1: किस देश में सबसे अधिक झील है?

जवाब: कनाडा में सबसे अधिक झील है.

सवाल 2: कौन सा देश सौर्य ऊर्जा का सबसे अधिक इस्तेमाल करता है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा सौर्य ऊर्जा का इस्तेमाल चीन करता है.

सवाल 3: एक आदमी बिना सोए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है?

जवाब: एक आदमी बिना सोए 10 से 12 दिनों तक जीवित रह सकता है.

सवाल 4: मानव शरीर के किस अंग में कभी पसीना नहीं आता है?

जवाब: मानव शरीर के होंठ पर कभी पसीना नहीं आता है.

सवाल 5: मनुष्य का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है?

जवाब: मनुष्य का दिल एक मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है.

सवाल 6: भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है?

जवाब: भारत में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है.

सवाल 7: ऐसा कौन सा जीव है, जो कभी नहीं मरता है?

जवाब: अमर जेलीफिश ऐसा जीव है, जो कभी नहीं मरता है.

सवाल 8: दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ है.

सवाल 9: दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है.

सवाल 10: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है?

जवाब: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी टमाटर है.

