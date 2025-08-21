GK Quiz: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है?
Advertisement
trendingNow12891167
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है?

GK Quiz Questions: हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. ऐसे में क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है? आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है?

General Knowledge Reasoning Questions: हरी सब्जियों खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. हरी सब्जियों में कई प्रकार के विटामिन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, त्वचा को चमकदार बनाने और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है. आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवाल और उसके जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रकार के कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें काफी सहायता करेगा. सामान्य ज्ञान की ये जानकारियां न सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाएगा. बल्कि, ये सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा.  

सवाल 1: किस देश में सबसे अधिक झील है?
जवाब: कनाडा में सबसे अधिक झील है. 

सवाल 2: कौन सा देश सौर्य ऊर्जा का सबसे अधिक इस्तेमाल करता है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा सौर्य ऊर्जा का इस्तेमाल चीन करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: एक आदमी बिना सोए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है?
जवाब: एक आदमी बिना सोए 10 से 12 दिनों तक जीवित रह सकता है.

सवाल 4: मानव शरीर के किस अंग में कभी पसीना नहीं आता है?
जवाब: मानव शरीर के होंठ पर कभी पसीना नहीं आता है.

सवाल 5: मनुष्य का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है?
जवाब: मनुष्य का दिल एक मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है. 

ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जिंदा रहने पर दफनाया जाता और मर जाने पर उसे निकाल देते हैं? 

सवाल 6: भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है?
जवाब: भारत में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है.

सवाल 7: ऐसा कौन सा जीव है, जो कभी नहीं मरता है?
जवाब: अमर जेलीफिश ऐसा जीव है, जो कभी नहीं मरता है.

सवाल 8: दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ है.

सवाल 9: दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है.

सवाल 10: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है?
जवाब: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी टमाटर है. 

Trending Quiz: क्या आपको पता शरीर का कौन सा अंग झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: टैरिफ पर अमेरिका को सुनाने के बाद व्लादिमीर पुतिन से मिले एस जयशंकर
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: टैरिफ पर अमेरिका को सुनाने के बाद व्लादिमीर पुतिन से मिले एस जयशंकर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;