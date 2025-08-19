GK Quiz: वह कौन सा देश है, जहां हर 6 महीने में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं?
GK Quiz: वह कौन सा देश है, जहां हर 6 महीने में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं?

GK Quiz Reasoning Questions: राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 5 सालों का होता है. क्या आपको पता है, दुनिया के किस देश में हर 6 महीने में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं? आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:20 PM IST
General Knowledge Reasoning Questions: भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है. इस निर्वाचक मंडल में भारतीय संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं. ऐसे में क्या आपको पता है, दुनिया के किस देश में हर 6 महीने में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं. आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ कुछ ऐसे ही यूनिक जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मदद करेगा और आपका नॉलेज बढ़ाएगा. 

सवाल 1: ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ियां नहीं होती है?
जवाब: केले के पेड़ में लकड़ियां नहीं होती है. 

सवाल 2: ऐसी कौन सी चीज है, जो कभी सड़ती नहीं है?
जवाब: शहद कभी नहीं सड़ता है.

सवाल 3: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है?
जवाब: पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी आलू है.

सवाल 4: एक कमरे में 60 मोमबत्तियां जल रही हैं, उनमें से 20 बुझा दी जाती हैं, तो कमरे में अब कितनी मोमबत्तियां बचेंगी?
जवाब: कमरे में अभी भी 60 मोमबत्तियां ही रहेगी, क्योंकि बुझी हुई मोमबत्ती भी कमरे में ही मौजूद है.

सवाल 5: किस फल में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है?
जवाब: तरबूज में सबसे ज्यादा पानी का मात्रा होता है. 

सवाल 6: किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है?
जवाब: ब्रोकली का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है.

सवाल 7: ऐसा कौन सा फल है, जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है?
जवाब: केला एक ऐसा फल है, जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है.

सवाल 8: दुनिया की सबसे पहली नोट किस देश में बनी थी?
जवाब: दुनिया की सबसे पहली नोट चीन में बनी थी.

सवाल 9: ऐसा कौन सा पक्षी है, जो चंद्रमा के प्यार में रोता है?
जवाब: चकोर एक ऐसा पक्षी है, जो चंद्रमा के प्यार में रोता है.

सवाल 10: वह कौन सा देश है, जहां हर 6 महीने में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं?
जवाब: यूरोप का सैन मरीनो एक ऐसा देश है, जहां हर 6 महीने में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं. 

