Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /Sugar GK Quiz: चीनी की उत्पत्ति और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? क्या जानते हैं पहली शुगर मिल का नाम

Sugar GK Quiz: चीनी की उत्पत्ति और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? क्या जानते हैं पहली शुगर मिल का नाम

Sugar GK Quiz: क्या जानते हैं जिस चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज्यादा कहां तैयार की जाती है? भारत की पहली शुगर मिल कौन सी है और उसका क्या नाम है? आइए चीनी से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 21, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:49 PM IST
Sugar GK Quiz: चीनी की उत्पत्ति और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? क्या जानते हैं पहली शुगर मिल का नाम

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चीनी की उत्पत्ति और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? क्या जानते हैं पहली शुगर मिल का नाम
2
3
4
5