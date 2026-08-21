/Sugar GK Quiz: चीनी की उत्पत्ति और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? क्या जानते हैं पहली शुगर मिल का नाम

Sugar Price Hike and GK Quiz: चीनी की बढ़ती कीमतें आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं. बाजार में इसकी लगातार चर्चा है, जिसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल (Ethanol) उत्पादन में होना है. इसके चलते बीते 3 महीनों में चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़ गए हैं और ये 48 रुपये से उछलकर 67 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 15 दिन से ज्यादा चीनी के स्टॉक पर रोक, 31 अक्टूबर 2026 तक ड्यूटी फ्री, चीनी निर्यात पर सख्ती जैसे अहम फैसलों की घोषणा की है. खाने में मिठास घोलने वाली चीनी सिर्फ रसोई का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सामान्य ज्ञान का भी एक दिलचस्प विषय है.