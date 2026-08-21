/Sugar GK Quiz: चीनी की उत्पत्ति और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? क्या जानते हैं पहली शुगर मिल का नाम

Sugar Price Hike and GK Quiz: चीनी की बढ़ती कीमतें आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं. बाजार में इसकी लगातार चर्चा है, जिसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल (Ethanol) उत्पादन में होना है. इसके चलते बीते 3 महीनों में चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़ गए हैं और ये 48 रुपये से उछलकर 67 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 15 दिन से ज्यादा चीनी के स्टॉक पर रोक, 31 अक्टूबर 2026 तक ड्यूटी फ्री, चीनी निर्यात पर सख्ती जैसे अहम फैसलों की घोषणा की है. खाने में मिठास घोलने वाली चीनी सिर्फ रसोई का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सामान्य ज्ञान का भी एक दिलचस्प विषय है.
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली बार चीनी की उत्पत्ति कहां हुई थी? सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किस देश में होता है? या भारत की पहली शुगर मिल कौन सी थी? आइए चीनी से जुड़े ऐसे ही कुछ मजेदार सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब जानते हैं.
जवाब:- गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ उसके मीठे रस के लिए किया जाता है और लोग उसके डंठल को चबाते थे, लेकिन बाद में उसका रस निकालकर गुड़ और शक्कर बनाने की शुरुआत की गई. भारत में दानेदार चीनी बनाने की शुरुआत की गई. आमतौर पर गन्ने की खेती भी भारत में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उत्पादन वाले देशों की गिनती में भारत का नाम सबसे पहले नहीं है.
जवाब:- चीनी का उत्पादन भारत में होता है जिसके लिए गन्ने की जरूरत पड़ती है और गन्न की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है. जबकि, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात समेत बिहार और पंजाब जैसे राज्य भी हैं जहां सबसे ज्यादा गन्नों का उत्पादन होता है.
जवाब:- जब सवाल दुनिया से जुड़ा हुआ और पूछा जाए कि दुनिया में कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है, तो इसका सीधा जवाब ब्राजील है. सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन ब्राजील में होता है. पूरी दुनिया में ये देश करीब 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से में चीनी का उत्पादन करता है. दूसरे नंबर पर भारत को सबसे ज्यादा चीनी के उत्पादन के लिए जाना जाता है. दुनिया भर में चीनी के उत्पादन के मामले में थाईलैंड तीसरे स्थान पर है.
जवाब:- भारत की पहली शुगर मिल की स्थापना साल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में हुई थी. एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल में से एक यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित चीनी मिल है. जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पहले 1840 में बिहार के बेतिया में चीनी मिल शुरू करने की कोशिश की गई थी लेकिन असफल रही जिसके बाद प्रतापपुर मिल को शुरू किया गया जिसके बाद वो पहली आधिकारिक और सफल मिल बन गई. वर्तमान में इस का संचालन बाजाज हिंदुस्तान शुगर ग्रुप द्वारा किया जा रहा है.
जवाब: भारत में चीनी तकनीक, इंजीनियरिंग और प्रसंस्करण सिखाने वाले टॉप संस्थान का नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) है. ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है. इस सरकारी संस्थान की स्थापना साल 1936 में हुई थी. पहले इसे इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में इसका नाम साल 1957 में बदल दिया गया और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कर दिया गया.