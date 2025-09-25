GK Quiz: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का आंदोलन करने वाले कौन हैं सोनम वांगचुक? जानें भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश

Trending GK Quiz Ladakh: सबसे खूबसूरत और विवादित कश्मीर क्षेत्र का भारतीय प्रशासित शहर लेह-लद्दाख इन दिनों सुर्खियों में है. हालांकि, इस बार की वजह शहर की सुंदरता नहीं बल्कि राज्य में हो रहे राजनीतिक उथल-पुथल और विरोध प्रदर्शन है. चार मांगों के साथ सोनम वांगचुक समेत अन्य छात्र आंदोलन कर रहे हैं. पहली मांग- लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, दूसरी मांग- लद्दाख की दो लोकसभा सीटें, तीसरी मांग- लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा देना और चौथी मांग- संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की है. आइए लद्दाख में इन दिनों हो रहे बवाल से संबंधित सवाल-जवाब जानते हैं और आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- लद्दाख में क्यों हो रहा है आंदोलन?

उत्तर:- लद्दाख में पूर्ण राज्य दर्जा, लोकसभा में सीट, जनजातियों को आदिवासी का दर्जा और संविधान में छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए आंदोलन किया जा रहा है.

सवाल 2:- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कौन आंदोलन कर रहा है?

उत्तर:- लेह को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने के लिए सोनम वांगचुक और उन्हें समर्थन करने वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं.

सवाल 3:- लेह को पूर्ण राज्य दर्जा के लिए आंदोलन करने वाले सोनम वांगचुक कौन हैं?

उत्तर:- सोनम वांगचुक एक शिक्षा सुधारक और तकनीकी नवाचार हैं. इन्होंने SECMOL नामक कैंपस तैयार कर रखा है जो सोलर एनर्जी और पर्यावरण हितैषी तकनीकों पर आधारित है. ये युवाओं और छात्रों के साथ राज्य को पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं.

सवाल 4:- भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं?

उत्तर:- भारत में कुल 8 केंद्रशासित प्रदेश- दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं. इन प्रदेश में भारतीय सरकार का सीधा कंट्रोल रहता है.

सवाल 5:- क्या होता है पूर्ण राज्य का दर्जा?

उत्तर:- पूर्ण राज्य दर्जा का मतलब स्वतंत्र राज्य होता है. ऐसा राज्य जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है वो अपनी सरकार, मुख्यमंत्री, विधानसभा, मंत्रिपरिषद को खुद चुन सकते हैं. भारतीय संविधान के मुताबिक पूर्ण राज्य वाले राज्य की सरकार द्वारा केंद्र सरकार से हटकर या कहें कि स्वतंत्र होकर कानून बनाने का अधिकार होता है. इस राज्य की सरकार कर लगाने और विकास योजनाओं को भी लागू करने का अधिकार रखती है.

सवाल 6:- पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है?

उत्तर:- पूर्ण राज्य के पास अपनी सरकार बनाना और केंद्र सरकार से हटकर कानून बनाने का अधिकार होता है. जबकि, केंद्र शासित प्रदेश के लिए सभी फैसले केंद्र सरकार की ओर से लिए जाते हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासकों की नियुक्ति, कानून बनाना, संशोधन करने जैसे अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हं.

सवाल 7:- वित्तीय स्वतंत्रता क्या होता है?

उत्तर:- पूर्ण राज्य के पास वित्तीय स्वतंत्रता का अधिकार होता है. इसका मतलब है कि राज्य के पास कर लगाने का अधिकार होता है. राज्य खुद अपना बजट बना सकता है. जबकि, केंद्रशासित प्रदेश के पास ये अधिकार नहीं होता और वो वित्तीय स्वतंत्र राज्य नहीं होता है. इसके लिए केंद्रशासित प्रदेश को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है.

सवाल 8:- भारत में कितने पूर्ण राज्य हैं?

उत्तर:- वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं जो पूर्ण राज्य हैं. जबकि, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं.

सवाल 9:- लेह लद्दाख का Gen Z से क्या संबंध है?

उत्तर:- पूर्ण राज्य आंदोलन के अलावा लोकसभा में सीट, जनजातियों को आदिवासी का दर्जा और संविधान में छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में Gen Z प्रदर्शन कर रहे हैं. नेपाल की तरह यहां भी Gen Z प्रोटेस्ट के कारण चर्चाओं में है.

