GK Quiz: वेनेजुएला पर ट्रंप का हमला... भारत का 1 रुपया यहां कितने रुपये के बराबर? जानिए

GK Quiz Venezuela: वेनेजुएला के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. यहां की राजधानी पर अमेरिका ने जोरदार हमला किया है. फाइटर प्लेन से कई बम वेनेजुएला की धरती पर गिराए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कम से कम 7 जगहों पर हमला किया गया है. हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिन थी और कुछ ही दिनों में वेनेजुएला में अमेरिकी सेना द्वारा हमाला करने की बात सामने आई है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है. वेनेजुएला एक दक्षिणी अमेरिका का देश है. आइए जानते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी है? भारत का एक रुपया यहां के कितने रुपये के बराबर है? वेनेजुएला में कौन सी भाषा बोली जाती है? आइए ऐसे ही कुछ वेनेजुएला से जुड़े सामान्य ज्ञान (Venezuela General Knowledge) के सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1: वेनेजुएला कहां स्थित है?

उत्तर: दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तट पर वेनेजुएला स्थित एक देश है. इस देश के उत्तर में कैरेबियन सागर है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2: वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है?

उत्तर: वेनेजुएला की राजधानी काराकास है.

सवाल 3: भारत का 1 रुपया वेनेजुएला में कितने रुपये के बराबर है?

उत्तर: भारत का 1 रुपया वेनेजुएला के 3.38 रुपये के बराबर है.

सवाल 4: वेनेजुएला किस लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है?

उत्तर: वेनेजुएला को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा दुनिया भर में सबसे बड़े तेल भंडारों के कारण जाना जाता है.

सवाल 5: वेनेजुएला में प्रेसिडेंट कौन है?

उत्तर: वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम निकोलस मादुरो है. ये तीन बार राष्ट्रपति पद हासिल कर चुके हैं.

सवाल 6: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कहां है?

उत्तर: वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है जिसका नाम एंजेल फॉल्स है जो 3,212 फीट की ऊंचाई से गिरता है.

सवाल 7: वेनेजुएला में सबसे अधिक कौन सा धर्म है?

उत्तर: वेनेजुएला में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म की आबादी है. इसके अलावा कैथोलिक धर्म के अनुयायी भी काफी अधिक हैं.

सवाल 8: वेनेजुएला में कौन सी भाषा बोली जाती है?

उत्तर: वेनेजुएला में स्पेनिश भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन यहां की स्वदेशी भाषाओं (Indigenous Languages) को भी ऑफिशियली दर्जा मिला हुआ है.

सवाल 9: वेनेजुएला का पड़ोसी देश कौन-कौन सा है?

उत्तर: वेनेजुएला के पड़ोसी देशों का नाम कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: वो कौन सा जीव जिसकी आंखें खराब होने पर दोबारा आ जाती हैं?