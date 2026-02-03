Advertisement
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: वो क्या है जो जितना भरते हो, उतना हल्का हो जाता है?

GK Quiz: वो क्या है जो जितना भरते हो, उतना हल्का हो जाता है?

GK Tricky Questions: आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल लेकर आए हैं जिसका जवाब शायद आप जानते हों लेकिन सवाल के जरिए देना आसान न लगे या अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो. जनरल नॉलेज को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, आइए जीके के कुछ ट्रिकी सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:36 PM IST
GK Tricky Questions with answers: क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती रहती है? या कोई ऐसी चीज जानते हैं जो पानी में गिरने के बाद भी भीगती नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जो पूछे इस अंदाज से जाते हैं कि अच्छे-खासे व्यक्ति को भी उसका जवाब पता नहीं होता है. सामान्य ज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके जरिए दुनिया भर का ज्ञान हासिल किया जा सकता है. केवल एक सर्कल में नहीं बल्कि इसका कोई आकार ही नहीं है. विभिन्न विषयों के जनरल नॉलेज सवाल-जवाब जीके अच्छा रख सकते हैं. यूपीएससी, आईएएस जैसी परीक्षाओं और इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं. आइए कुछ ट्रिकी सवाल-जवाब जानते हैं. 

सवाल 1:- बिना पैर के चलता है और बिना जुबान के बोलता है

जवाब: चिट्ठी या पत्र जिसके पैर नहीं मगर आप तक पहुंच सकती है और चिट्ठी में लिखी चीज खुद-ब-खुद पढ़ ली जाती है.

सवाल 2:- ऐसी कौन सी चीज है जिसे कभी देख नहीं सकते लेकिन हमेशा सामने होती है?

जवाब: भविष्य है, जिसे देख नहीं सकते लेकिन हमेशा हमारे सामने होता है.

सवाल 3:- ऐसी कौन सी चीज जिसे छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं?

जवाब: परछाई इस सवाल का जवाब है क्योंकि दिन हो या रात, रोशनी में भी इसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं.

सवाल 4:- वो क्या है जो जितना भरते हो, उतना हल्का हो जाता है?

जवाब: गुब्बारा, आप इसमें जितनी हवा भरोगे वो उतना हल्का होता रहता है.

सवाल 5:- ऐसी कौन सी चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती है.

जवाब: इसका जवाब उम्र है, जो बढ़ती रहती है लेकिन असल में कम हो रही होती है.

सवाल 6:- वो कौन सी चीज जिसके पैर तो चार है लेकिन चल नहीं सकता?

जवाब: कुर्सी या मेज, दोनों के पैर चार होते हैं लेकिन ये चलते नहीं है.

सवाल 7:- वो कौन सी चीज जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन पीछे नहीं?

जवाब: समय हमेशा आगे बढ़ता है वो किसी का इंतजार नहीं करता.

सवाल 8:- वो कौन सी चीज जो बिना पंख के उड़ती है और बिना आंखों के रोती भी हैं?

जवाब: बादल, हवा में उड़ सकता है और जब बारिश होती है तो ये ऐसे लगते हैं जैसे रो रहे हैं.

सवाल 9:- ऐसी कौन सी चीज पानी में भी भीगती नहीं है?

जवाब: परछाई को पानी में देख सकते हैं लेकिन ये न छूई जाती और ना ही पानी में भीगती है.

सवाल 10:- फल भी उगता है फुल भी आते हैं लेकिन लकड़ी नहीं है, मगर कहलाता पेड़ है? बताओ क्या है?

जवाब: केले का पेड़ जो बिना लकड़ी का होता है. हालांकि, ये एक बड़ा हर्बल पौधा भी कहलाता है.

