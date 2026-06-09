Add Zee Business As A Preferred Source
App

GK Quiz: वह क्या है, जो पैदा होते ही उड़ने लगता है लेकिन उसके पंख नहीं होते?

GK Best Quiz: वह कौन सी चीज है, जो जीवन में 2 बार मुफ्त में मिलती है पर तीसरी बार नहीं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 09, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:54 PM IST
GK Quiz: वह क्या है, जो पैदा होते ही उड़ने लगता है लेकिन उसके पंख नहीं होते?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
GK Quiz: वह क्या है, जो पैदा होते ही उड़ने लगता है लेकिन उसके पंख नहीं होते?
GK Best Quiz5 min ago
2
Delhi news14 min ago
3
Salman Khan15 min ago
4
FIFA18 min ago
5
Temple Vastu Tips20 min ago