GK Quiz: वह क्या है जो एक पिता अपनी बेटी को जन्म पर देता है और शादी के बाद छीन लेता है?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल विभिन्न सरकारी, शैक्षणिक और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में भर्ती और प्रवेश के लिए सैकड़ों प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें UPSC सिविल सेवा परीक्षा, IIT, JEE और NEET और CAT जैसी प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है.

सवाल 1: ‘इंडिया विंस फ्रीडम’ किताब किसने लिखी थी?

जवाब: ‘इंडिया विंस फ्रीडम’ किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई थी.

सवाल 2: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?

जवाब: सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी.



सवाल 3: प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' किसने लिखा था?

जवाब: प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' की रचना आचार्य कौटिल्य (चाणक्य या विष्णुगुप्त) ने की थी.

सवाल 4: सौर मंडल में कितने ग्रह है?

जवाब: सौर मंडल में आठ ग्रह हैं.

सवाल 5: भारत के राष्ट्रगान में कितने राज्यों के नाम हैं?

जवाब: भारत के राष्ट्रगान 'जन गण मन' में 7 राज्यों या क्षेत्रों का नाम है.

सवाल 6: भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था?

जवाब: भारत के राष्ट्रगान 'जन गण मन' रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था.

सवाल 7: भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था.

सवाल 8: कौन सा अंग खून को पंप करता है?

जवाब: खून को पंप करने वाला अंग हृदय है.

सवाल 9: भारत का सबसे महान शासक कौन था?

जवाब: सम्राट अशोक को मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे महान शासक माना जाता है

सवाल 10: वह क्या है जो एक पिता अपनी बेटी को जन्म पर देता है और शादी के बाद छीन लेता है?

जवाब: एक पिता अपनी बेटी को जन्म पर अपना उपनाम (Surname) देता है और शादी के बाद ले लेते हैं. शादी के बाद एक लड़की अपने पति का उपनाम लगाती है. हालांकि, अब ये लड़की के पसंद पर निर्भर करने लगा है.

