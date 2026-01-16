Advertisement
GK Quiz: 99% लोग नहीं जानते BANK की फुल फॉर्म! क्या आपको पता है जवाब?

BANK Full Form GK Quiz: क्या आप 'BANK' की फुल फॉर्म जानते हैं? 99 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, आइए जानते हैं कि बैंक का पूरा नाम क्या है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:42 PM IST
BANK Full Form GK Quiz: ‘बैंक’ इस शब्द से आप क्या समझते हैं? शायद एक ऐसा स्थान जहां आपका पैसा सुरक्षित रहता है और भविष्य में पैसों की जरूरत होने पर इस जगह से लोन या अन्य तरह के उधार लेने और पैसे को जमा करने के लिहाज से बैंक को जानते होंगे. हालांकि, बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं बल्कि फाइनेंशियल संस्था है. इसके जरिए पैसे को जमा करने, ट्रांजेक्शन और लोन आदि के लिए मददगार होता है. क्या आप बैंक की फुल फॉर्म जानते हैं? आइए जानते हैं.

बैंक कितने प्रकार के होते हैं?

अलग-अलग सर्विस के बैंक जाने जाते हैं जिनमें कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल हैं.

क्या बैंक होना जरूरी है?

जी हां, बैंक की खास भूमिका इकोनॉमी में होती है. इसके होने से आर्थिक मदद, पैसे के फ्लो को मैनेज और बिजनेस आदि में सपोर्ट मिलता है.

बैंक की डिजिटल सर्विस कौन-कौन सी हैं?

वर्तमान में बैंक की डिजिटल सर्विस- ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स और मनी ट्रांसफर जैसे माध्यम से जुड़ी हुई हैं.

क्या होता है बैंक का पूरा नाम?

अक्सर लोगों को बैंक के पूरे नाम की तलाश रहती है असल में बैंक अलग-अलग नाम से जाना जाता है. इस वजह इसका कोई एक नाम नहीं होता है. अलग-अलग ऑफिशियल नाम से बैंक जाना जाता है.

क्या होती है BANK की फुल फॉर्म?

BANK का फुल फॉर्म- ‘Borrowing Accepting Negotiating Keeping’ है. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर नहीं है.

BANK को हिंदी में क्या कहते हैं?

बैंक को हिंदी में ‘उधार लेना, स्वीकार करना, बातचीत करना और रखना’ कहा जाता है.

भारत का पहला बैंक कब बना था?

स्वतंत्रता पूर्व काल (1786-1947) के दौरान भारत का पहला बैंक बनाया गया था. साल 1770 में भारत के पहले बैंक की स्थापना हुई थी.

भारत के पहले बैंक का नाम क्या है और कहां स्थित था?

बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी जो भारत का पहला बैंक है. तत्कालीन भारतीय राजधानी कलकत्ता में भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थित था.

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई?

हिंदुस्तान बैंक कलकत्ता को पहले भारतीय स्टेट बैंक के रूप में भी जाना जाता था. हालांकि, 1 July 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी.

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी. शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था जिसे 1937 में स्थायी तौर पर मुंबई में ट्रांसफर किया गया था.

ये भी पढ़ें- विजेता के मरने के बाद कौन होता है नोबेल प्राइज का वारिस?

