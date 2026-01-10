GK Quiz: ऐसा कौन सा जानवर जो कभी नहीं पीता पानी?

GK Quiz: सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जो छात्रों से लेकर नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए काम का साबित हो सकता है. कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे-ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिसका जवाब वो ही दे सकते हैं जिनकी जनरल नॉलेज अच्छी हो. सामान्य ज्ञान का अच्छा ज्ञान होना परीक्षा में सफलता दिला सकता है. कई बार आसान सवाल को भी ऐसा ट्रिकी बना दिया जाता है कि उसे न समझ पाने पर स्टूडेंट्स अच्छे खासे नंबर्स को हाथ से जा सकते हैं. कौन सा जानवर कभी पानी नहीं पीता है, क्या ऐसे सवाल का जवाब जानते हैं? आइए ऐसे ही कुछ जीके सवाल-जवाब जानते हैं.

प्रश्न 1:- ऐसा कौन सा जीव जो जन्म के लगभग 2 महीने तक सोता रहता है?

उत्तर:- भालू जन्म के बाद लगभग दो महीने तक सोता ही रहता है.

प्रश्न 2:- कौन सा जानवर जो पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता है?

उत्तर:- मेंढक और मछली दोनों पानी के जीव हैं लेकिन वो कभी पानी नहीं पीते बल्कि त्वचा की मदद से पानी की पूर्ति पूरी करते हैं.

प्रश्न 3:- कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है?

उत्तर:- कंगारू चूहा

प्रश्न 4:- ऐसा कौन सा जीव जो कभी सोता नहीं है?

उत्तर:- चींटी कभी सोती नहीं है. इस जीव को बहुत मेहनती माना जाता है.

प्रश्न 5:- किस जीव के दांत बढ़ने कभी रुकते नहीं है?

उत्तर:- गिलहरी और चूहे के दांत बढ़ने से नहीं रुकते हैं. इस वजह से ये दोनों जीव दांत को बढ़ने से रोकने के लिए चीजें कुतरते हैं.

प्रश्न 6:- ऐसा कौन सा जीव जो भूल लगने पर अपना शरीर भी खा सकता है?

उत्तर:- चूहा अधिक भूख लगने पर और कहीं से खाना न मिलने पर खुद का भी शरीर खा सकता है.

प्रश्न 7:- बिना पानी पीकर भी कौन सा जानवर 2 सप्ताह तक कौन सा जानवर जीवित रह सकता है?

उत्तर:- ऊंट को अगर दो हफ्ते तक पानी न मिले फिर भी वो जीवित रह सकता है.

प्रश्न 8:- किस समुद्री जीव के तीन हृदय होते हैं?

उत्तर:- ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं.

प्रश्न 9:- सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला स्थलीय जानवर कौन सा है?

उत्तर:- अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला स्थलीय जानवर विशाल कछुआ है?

प्रश्न 10:- दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है?

उत्तर:- डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान जीव कहा जाता है.

