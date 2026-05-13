Quiz: वो कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग करके दूध पी जाता है?

General Knowledge Questions With Answers: ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज सिर्फ इसलिए है कि आप कहीं एग्जाम देने जाएं तो इसका इस्तेमाल हो या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं. जीके अगर आपकी अच्छी होगी तो आप लोगों से किसी भी मुद्दे पर बात करने में सक्षम होंगे उनके सवालों के सही जवाब तर्क के साथ देने में सक्षम होंगे. यहां हम आपको जीके के सवाल और ऐसे ही जवाब बताने जा रहे हैं.

सवाल 1 - भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है?

जवाब 1 - भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल केला है.

सवाल 2 - अखरोट खाने से कौन सी बीमारी में फायदा मिलता है?

जवाब 2 - अखरोट खाने से दिल की बीमारी में फायदा मिलता है.

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सवाल 3 - किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है?

जवाब 3 - हथिनी का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है.

सवाल 4 - कौन सी सब्जी महीनों तक खराब नहीं होती है?

जवाब 4 - काशीफल की सब्जी महीनों तक खराब नहीं होती है

सवाल 5 - नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है?

जवाब 5 - नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी चिली में पाई जाती है.

सवाल 6 - किस जानवर के मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं?

जवाब 6 - मगरमच्छ के मुंह में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं.

सवाल 7 - दुनिया के किस देश के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

जवाब 7 - रूस के लोग खाने में जैतून के तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

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सवाल 8 - कौन सा पक्षी खुद को शीशे में पहचान सकता है?

जवाब 8 - कबूतर खुद को शीशे में पहचान सकता है.

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सवाल 9 - कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग करके दूध पी जाता है?

जवाब 9 - भारत में सदियों से यह मान्यता रही है कि हंस दूध में से पानी अलग कर सकता है और दूध पी जाता है. कुछ पुरानी कथाओं (नीर क्षीर विवेक) में भी इस घटना का ज़िक्र है.

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