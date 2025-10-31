GK Quiz: वो कौन सा देश जहां नहीं है एक भी जेल? क्या आप जानते हैं जवाब

General Knowledge Question and Answers: ये तो आप जानते ही होंगे कि देश में जेल इसलिए होती है कि अपराधियों को दंड दिया जा सके. समाज में सुरक्षा और अपराधियों के सुधार के लिए ज्यादातर देशों में जेल होता है. किस मामले में लगे मुकदमे से पहले या सजा पूरी होने तक व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए जेल होती है. इस वजह से जेल को समाज में व्यवस्था और सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. अगर हम आपसे कहें कि ऐसा भी एक देश है जहां कोई जेल है ही नहीं तो क्या यकीन करेंगे? अगर नहीं, तो करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में ऐसा देश है जहां एक भी जेल नहीं है. आइए आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ही सवाल-जवाब बताते हैं.

सवाल 1:- दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहां है?

A). न्यू बिलिबिड जेल

B). क्लोंग प्रेम सेंट्रल जेल

C). तिहाड़ जेल

जवाब:- A). न्यू बिलिबिड जेल

सवाल 2:- दुनिया की सबसे छोटी जेल कौन सी है?

A). अलीपुर सेंट्रल जेल

B). सार्क जेल

C). रोहिणी जेल

जवाब:- B). सार्क जेल

सवाल 3:- ऐसा कौन सा देश जहां नहीं है एक भी जेल?

A). अमेरिका

B). वेटिकन सिटी

C). ब्रिटेन

जवाब:- B). वेटिकन सिटी

सवाल 4:- सबसे ज्यादा जेल किस देश में है?

A). ऑस्ट्रेलिया

B). यूक्रेन

C). अमेरिका

जवाब:- C). अमेरिका

सवाल 5:- भारत की सबसे पुरानी जेल कौन सी है?

A). तिहाड़ जेल

B). अलीपुर सेंट्रल जेल

C). मद्रास सेंट्रल जेल

जवाब:- C). मद्रास सेंट्रल जेल

सवाल 6:- भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है?

A). सेलुलर जेल

B). तिहाड़ जेल

C). अलीपुर सेंट्रल जेल

जवाब:- B). तिहाड़ जेल

सवाल 7:- दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल कौन सी है?

A). न्यू बिलिबिड जेल

B). मद्रास सेंट्रल जेल

C). तिहाड़ जेल

जवाब:- C). तिहाड़ जेल

