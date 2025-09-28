Advertisement
GK Quiz: वो कौन सा देश जहां 24 घंटे रहता है अंधेरा, क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब?

GK Quiz: क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले सूरज कहां उगता है? दुनिया में कौन सा देश है जहां रात में भी सूरज दिखता है? अगर नहीं तो आइए इस सवाल का जवाब देने के साथ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:51 AM IST
GK Quiz: आप रोज सूरज को उगते और डूबते हुए देखते होगे. अगर कभी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण लग जाता है तो हर तरफ अंधेरे जैसा नजारा देखने को मिलता है. अगर हम कहें कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अगर दिन होता है तो लगातार रहता है फिर रात नहीं होती और अगर रात हुई तो वहां सूर्य देखने को ही नहीं मिलता. जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे दुनिया के देश के नाम बताने जा रहे हैं जहां सूरज दिखता नहीं है. कुछ ऐसे भी देश हैं सूरज डूबता ही 24 घंटे में है. आइए इसके बारे में बताने के साथ ही आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- दुनिया में सबसे पहले सूरज कहां उगता है? 

उत्तर:- दुनिया भर के देशों में न्यूजीलैंड वो देश है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है.

सवाल 2:- दुनिया में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है?

उत्तर:- रूस में स्थित किरिबाती नामक द्वीप देश में सबसे पहले सूर्यास्त होता है. ये छोटा सा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है.

सवाल 3:- भारत में कहां सबसे पहले सूर्यास्त होता है?

उत्तर:- भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले सूर्यास्त होता है.

सवाल 4:- किस देश में 24 घंटे अंधेरा रहता है?

उत्तर:- नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीपसमूह में अक्टूबर के आखिरी दिन से फरवरी के महीने तक अंधेरा रहता है. दरअसल, इस अवधि तक यहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता है.

सवाल 5:- पोलर नाइट किसे कहा जाता है?

उत्तर:- सर्दियों में कुछ सप्ताह या महीनों तक 24 घंटे तक अंधेरा रहता है तो उसे ध्रुवीय रात या पोलर नाइट कहा जाता है. नॉर्वे के स्वालबार्ड में पोलर नाइट होती है.

सवाल 6:- कौन सा देश है जहां 2 महीने का 1 दिन होता है?

उत्तर:- नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य देखने को मिलता है जिस वजह से 2 महीने का एक दिन होता है. सरल भाषा में समझाएं तो यहां गर्मियों में सूरज डूबता नहीं है. लगभग 24 घंटे दिन रहता है और सूरज की रोशनी रहती है.

सवाल 7:- दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहां रात नहीं होती?

उत्तर:- दुनिया के ऐसे 6 देश- नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन,  कनाडा, अलास्का और आइसलैंड हैं जहां के कुछ क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान सूरज नहीं डूबता है. ऐसे में कई सप्ताह या महीनों तक रात ही नहीं होती है. इसे मिडनाइट सन कहा जाता है.

सवाल 8:- मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कौन सा है?

उत्तर:- नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है. इसका नाम मध्यरात्रि सूर्य की भूमि भी है. नॉर्वे के स्वालबार्ड में 20 अप्रैल से 22 अगस्त के बीच सूरज डूबता ही नहीं है. ऐसे में रात के समय भी सूरज देखने को मिलता है.

ये भी पढ़ें- Cricket GK Quiz: क्या होता है SUPER OVER? जिसकी वजह से Asia Cup में आधी रात को मच गया बवाल

;