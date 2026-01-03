Advertisement
GK Quiz: वो कौन सा जीव जिसकी आंखें खराब होने पर दोबारा आ जाती हैं?

GK Quiz: वो कौन सा जीव जिसकी आंखें खराब होने पर दोबारा आ जाती हैं?

General Knowledge Quiz: क्या आप उस जीव का नाम जानते हैं जिसकी आंखें अगर खराब हो जाती हैं तो वो फिर से वापस आ जाती हैं. अगर नहीं तो आइए ऐसे ही कुछ जीके सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:52 AM IST
General Knowledge Quiz: प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल-जवाब पूछे जा सकते हैं. ऐसे में सिर्फ इतिहास का ज्ञान होना जरूरी नहीं है. करंट अफेयर्स से लेकर जीव-जंतु के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. कौन सा जीव कभी आंख बंद नहीं रखता?  किस जीव की आंखें खराब होने पर वापस आ जाती है?  कौन सा जीव सिर्फ 15 मिनट आराम करता है? ऐसे कई सवाल होते हैं जो परीक्षा के दौरान भी पूछ लिए जाते हैं, आइए आज के जीके सवाल-जवाब में कुछ नया सीखते और जानते हैं.

सवाल 1:- कौन सा जानवर अपनी आंखे बंद नहीं कर सकता है?

A). सांप

B). मछली

C). हाथी

जवाब:- B). मछली

सवाल 2:- कौन सा जानवर कूद नहीं सकता है?

A). गाय

B). घोड़ा

C). हाथी

जवाब:- C). हाथी

सवाल 3:- किस जीव की आंखें खराब होने पर वापस आ जाती हैं?

A). मेंढक

B). घोंघा

C). मछली

जवाब:- B). घोंघा

सवाल 4:- कौन सा जीव अपना रंग बदल सकता है?

A). गिरगिट

B). सांप

C). मेंढक

जवाब:- A). गिरगिट

सवाल 5:- किस जीव की मौत नमक से हो सकती है?

A). जोंक

B). घोंघे

C). दोनों

जवाब:- C). दोनों

सवाल 6:- कुत्तों को कौन सा रंग देखकर गुस्सा आ जाता है?

A). लाल

B). पीला

C). काला

जवाब:- C). काला

सवाल 7:- ऐसा कौन सा पक्षी जिसे सब कुछ नीला दिखाई देता है?

A). हंस

B). मोर

C). उल्लू

जवाब:- C). उल्लू

सवाल 8:- ऐसा कौन सा जीव जो सिर्फ 15 मिनट आराम करता है?

A). कंगारू

B). चींटी

C). चूहा

जवाब:- B). चींटी

सवाल 9:- कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है?

A). शेर

B). चीता

C). बिल्ली

जवाब:- B). चीता

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

GK quiz

Trending news

