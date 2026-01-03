GK Quiz: वो कौन सा जीव जिसकी आंखें खराब होने पर दोबारा आ जाती हैं?

General Knowledge Quiz: क्या आप उस जीव का नाम जानते हैं जिसकी आंखें अगर खराब हो जाती हैं तो वो फिर से वापस आ जाती हैं. अगर नहीं तो आइए ऐसे ही कुछ जीके सवाल-जवाब जानते हैं.
General Knowledge Quiz: प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल-जवाब पूछे जा सकते हैं. ऐसे में सिर्फ इतिहास का ज्ञान होना जरूरी नहीं है. करंट अफेयर्स से लेकर जीव-जंतु के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. कौन सा जीव कभी आंख बंद नहीं रखता? किस जीव की आंखें खराब होने पर वापस आ जाती है? कौन सा जीव सिर्फ 15 मिनट आराम करता है? ऐसे कई सवाल होते हैं जो परीक्षा के दौरान भी पूछ लिए जाते हैं, आइए आज के जीके सवाल-जवाब में कुछ नया सीखते और जानते हैं.
सवाल 1:- कौन सा जानवर अपनी आंखे बंद नहीं कर सकता है?
A). सांप
B). मछली
C). हाथी
जवाब:- B). मछली
सवाल 2:- कौन सा जानवर कूद नहीं सकता है?
A). गाय
B). घोड़ा
C). हाथी
जवाब:- C). हाथी
सवाल 3:- किस जीव की आंखें खराब होने पर वापस आ जाती हैं?
A). मेंढक
B). घोंघा
C). मछली
जवाब:- B). घोंघा
सवाल 4:- कौन सा जीव अपना रंग बदल सकता है?
A). गिरगिट
B). सांप
C). मेंढक
जवाब:- A). गिरगिट
सवाल 5:- किस जीव की मौत नमक से हो सकती है?
A). जोंक
B). घोंघे
C). दोनों
जवाब:- C). दोनों
सवाल 6:- कुत्तों को कौन सा रंग देखकर गुस्सा आ जाता है?
A). लाल
B). पीला
C). काला
जवाब:- C). काला
सवाल 7:- ऐसा कौन सा पक्षी जिसे सब कुछ नीला दिखाई देता है?
A). हंस
B). मोर
C). उल्लू
जवाब:- C). उल्लू
सवाल 8:- ऐसा कौन सा जीव जो सिर्फ 15 मिनट आराम करता है?
A). कंगारू
B). चींटी
C). चूहा
जवाब:- B). चींटी
सवाल 9:- कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है?
A). शेर
B). चीता
C). बिल्ली
जवाब:- B). चीता
