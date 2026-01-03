GK Quiz: वो कौन सा जीव जिसकी आंखें खराब होने पर दोबारा आ जाती हैं?

General Knowledge Quiz: प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल-जवाब पूछे जा सकते हैं. ऐसे में सिर्फ इतिहास का ज्ञान होना जरूरी नहीं है. करंट अफेयर्स से लेकर जीव-जंतु के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. कौन सा जीव कभी आंख बंद नहीं रखता? किस जीव की आंखें खराब होने पर वापस आ जाती है? कौन सा जीव सिर्फ 15 मिनट आराम करता है? ऐसे कई सवाल होते हैं जो परीक्षा के दौरान भी पूछ लिए जाते हैं, आइए आज के जीके सवाल-जवाब में कुछ नया सीखते और जानते हैं.

सवाल 1:- कौन सा जानवर अपनी आंखे बंद नहीं कर सकता है?

A). सांप

B). मछली

C). हाथी

जवाब:- B). मछली

सवाल 2:- कौन सा जानवर कूद नहीं सकता है?

A). गाय

B). घोड़ा

C). हाथी

जवाब:- C). हाथी

सवाल 3:- किस जीव की आंखें खराब होने पर वापस आ जाती हैं?

A). मेंढक

B). घोंघा

C). मछली

जवाब:- B). घोंघा

सवाल 4:- कौन सा जीव अपना रंग बदल सकता है?

A). गिरगिट

B). सांप

C). मेंढक

जवाब:- A). गिरगिट

सवाल 5:- किस जीव की मौत नमक से हो सकती है?

A). जोंक

B). घोंघे

C). दोनों

जवाब:- C). दोनों

सवाल 6:- कुत्तों को कौन सा रंग देखकर गुस्सा आ जाता है?

A). लाल

B). पीला

C). काला

जवाब:- C). काला

सवाल 7:- ऐसा कौन सा पक्षी जिसे सब कुछ नीला दिखाई देता है?

A). हंस

B). मोर

C). उल्लू

जवाब:- C). उल्लू

सवाल 8:- ऐसा कौन सा जीव जो सिर्फ 15 मिनट आराम करता है?

A). कंगारू

B). चींटी

C). चूहा

जवाब:- B). चींटी

सवाल 9:- कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है?

A). शेर

B). चीता

C). बिल्ली

जवाब:- B). चीता

