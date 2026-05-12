GK Quiz: खाने की कौन सी चीज दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाती है?

General Knowledge Questions With Answers: ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज सिर्फ इसलिए है कि आप कहीं एग्जाम देने जाएं तो इसका इस्तेमाल हो या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं. जीके अगर आपकी अच्छी होगी तो आप लोगों से किसी भी मुद्दे पर बात करने में सक्षम होंगे उनके सवालों के सही जवाब तर्क के साथ देने में सक्षम होंगे. यहां हम आपको जीके के सवाल और ऐसे ही जवाब बताने जा रहे हैं.

सवाल 1 - शहद कब जहर बन जाता है?

जवाब 1 - शहद और घी अच्छी तरह समान मात्रा में मिलाने से जहर बन जाता है.

सवाल 2 - कौन सी नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है?

जवाब 2 - यह नदी साउथ अमेरिका के पेरू में मौजूद है जो 24 घंटे उबलती रहती है. यह नदी करीब 7 किलोमीटर लंबी है. एक पॉइंट तक ये नदी 80 फीट तक चौड़ी हो जाती है तो एक जगह इसकी गहराई 16 फीट तक है.

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सवाल 3 - खाली पेट कौन सा फल खाने से आदमी मर सकता है?

जवाब 3 - खाली पेट अंगूर खाने से इंसान की मौत हो सकती है.

सवाल 4 - इंसानों के लिए कौन सा फल जहरीला है?

जवाब 4 - कुछ पत्थर वाले फलों के बीजों के अंदर की गुठली में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड नामक एक प्राकृतिक विष होता है. इन फलों में खुबानी, चेरी, आड़ू, नाशपाती, बेर और आलूबुखारा शामिल हैं. फल का गूदा अपने आप में जहरीला नहीं होता.

सवाल 5 - खाने की कौन सी चीज दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाती है?

जवाब 5 - चुकंदर को दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाता है.