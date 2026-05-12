Quiz: ऐसा कौन सा जीव है जो पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता रहता है?

General Knowledge Quiz: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जनरल नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की बेहद जरूरत होती है. इनसे जुड़े कई सवाल एसएससी, बैंकिग, रेलवे व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए सवालों को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दें. हालांकि, हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं, आप उन्हें कहीं नोट करके रख सकते हैं.

सवाल 1 - आखिर किस रंग के कपड़े पहनने पर इंसान को काफी गर्मी लगती है?

जवाब 1 - दरअसल, काले रंग के कपड़े पहनने पर इंसान को काफी गर्मी लगती है.

सवाल 2 - क्या आप बता सकते हैं कि आखिर मच्छर के काटने से कौन सी बिमारी होती है?

जवाब 2 - बता दें कि मच्छर के काटने से होने वाली बिमारी डेंगू है.

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सवाल 3 - बताएं आखिर दस रुपये का सिक्का बनाने में कितने रुपये का खर्च आता है?

जवाब 3 - आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दस रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है.

सवाल 4 - बताएं वो कौन सा जीव है, जो पैदा होने के बाद करीब 2 महीने तक सोता रहता है?

जवाब 4 - दरअसल, भालू वो जीव है, जो पैदा होने के बाद करीब 2 महीने तक सोता रहता है.

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सवाल 5 - आखिर ऐसा कौन सा जीव है, जिसकी आंखें नहीं होती है?

जवाब 5 - बता दें कि कंचुआ ही वो जीव है, जिसकी आंखें नहीं होती है.

सवाल 6 - आखिर वो कौन सा जीव है, जो पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता रहता है?

जवाब 6 - दरअसल, भालू ही वो जीव है, जो पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता रहता है.

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