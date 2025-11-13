GK Quiz: वो कौन सा देश जहां नमाज न पढ़ने पर जेल की सजा? शुक्रवार को नहीं गए तो...

GK Quiz Friday Namaz Rules: दुनिया भर में अलग-अलग धर्म और जाति हैं, सभी का पूजा-पाठ करने का तरीका भी अलग है. बात करें मुस्लिम देशों की तो वहां नमाज पढ़ने के लिए कई तरह के नियम-कायदे होते हैं. जबकि, कुछ देशों में नमाज को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं होती है. हालांकि, एक ऐसा देश भी है जहां नमाज नहीं पढ़ा गया तो जेल के साथ भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. 61,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है अगर कोई जुमे यानी शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाता है. आइए जानते हैं ऐसा कौन सा देश है जहां नमाज नहीं पढ़ने पर सजा और जुर्माना है.

जुमे की नमाज पढ़ना जरूरी

मलेशिया में तेरेंगानु राज्य ने बिना किसी वैध वजहों से मस्जिद में शुक्रवार को नमाज न पढ़ने वालों को 2 साल तक की जेल की सजा देने की धमकी दी थी जिसे लेकर बाद में नियम लागू हो गया. शरिया कानून के तहत ऐसे लोग जो शुक्रवार को नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे उन्हें दो साल तक की सजा हो सकती है.

जेल के साथ जुर्माना भी

सिर्फ 2 साल के लिए जेल में सजा नहीं बल्कि 3,000 रिंगित यानी लगभग 61000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर लगातार 3 बार शुक्रवार को नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं तो अधिकतम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा 1,000 रिंगित यानी लगभग 20000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

हर राज्य को धार्मिक नियम बनाने का हक!

मलेशिया में सभी राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में अपने कानून बनाने का हक है. मस्जिद के साइन बोर्ड के जरिए नमाज पढ़ने वालों नियमों की याद दिलाई जाएगी. हालांकि, इस नियम को लागू करने के लिए जनता और धार्मिक गश्ती दल की जरूरत भी ली जाती है. यहां पर पहली बार 2001 में इस कानून को लागू किया गया था और उसमें 2016 में संशोधन किया गया था.

इन मुस्लिम देशों में कानून अलग

सऊदी अरब भी एक मुस्लिम देश है और यहां पर पहले के अजान होने के दौरान सभी दुकान, दफ्तरों और बाजारों को बंद करा दिया जाता था, सभी लोगों मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भेजा जाता था. 2016 के बाद से थोड़ी ढील छोड़ी गई लेकिन अभी भी वहां पर नमाज न पढ़ने वालों को सजा व जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ईरान में नमाज पढ़ने को लेकर कानून अलग है. यहां इतनी सख्ती है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनकी नौकरी ही छीन ली जाती है. कुछ को सजा भी देने जैसे कानून है.

तालिबान सरकार की ओर से नमाज न पढ़ने वालों के लिए काफी सख्ती है. यहां की धार्मिक पुलिस ऐसे लोगों को पकड़कर सजा दे सकती है. इतना ही नहीं, उनके पास मारने-पिटने, हिरासत में लेने या जुर्माने आदि की भी ताकत होती है.

कतर और कुछ खाड़ी देशों में भी नमाज पढ़ने को लेकर नियम है जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें सीधा जेल नहीं भेज देते लेकिन सामाजिक दबाव अधिक रहता है. यहां नमाज न पढ़ना भी एक अपराध है.

