GK Quiz: भारत की नदियों में कौनसी पुरुष नदी है?

General Knowledge Questions With Answers: करियर की जब बात आती है तो सबसे पहले एक ही चीज आती है कि पढ़ाई के बाद कैसे अच्छी नौकरी हासिल की जाए कि लाइफ सेट हो जाए. आज हम आपको नौकरी हासिल करने में मदद करने के लिए आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के कुछ सवाल बता रहे हैं. इससे आपको अपनी जीके बढ़ाने में मदद मिलने के साथ ही साथ देश दुनिया और इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलेगी.
सवाल 1 - भारत में 12 नदियां कौन सी हैं?
जवाब 1 - भारत की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कावेरी, सतलुज और रावी शामिल हैं.
सवाल 2 - पृथ्वी पर सबसे पुरानी नदी कौन सी है?
जवाब 2 - धरती पर सबसे पहले सरस्वती नदी का अस्तित्व था. भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी नदी सरस्वती को माना जाता है. वैदिक धर्मग्रंथों में कहा गया है कि सरस्वती नदी पुष्कर में ब्रह्म सरोवर से प्रकट हुई.
सवाल 3 - 7 नदियों का देश कौन सा है?
जवाब 3 - नदियों का देश 'बांग्लादेश' को कहा जाता है. इस दुनिया में बांग्लादेश नदियों के देश के नाम से जाना जाता है. ये देश दक्षिण जम्बूद्वीप में स्थित है.
सवाल 4 - भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
जवाब 4 - सही उत्तर ब्रह्मपुत्र है. ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे चौड़ी नदी है. ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है.
सवाल 5 - भारत में सबसे मीठी नदी कौन सी है?
जवाब 5 - दुनिया की सबसे मीठे जल की नदी भारत के दक्षिणी हिस्से में बहती है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है. ये नदी कोई और नहीं बल्कि तुंगभद्रा नदी है. 147 किलोमीटर लंबी यह नदी वराह पर्वत से निकलती है, जिसे गंगमूला कहा जाता है.
सवाल 6 - भारत की नदियों में से कौन सी पुरुष नदी है?
जवाब 6 - भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र को पुरुष नदी कहा जाता है.