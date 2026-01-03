GK Quiz: 9 साल की उम्र में शादी, महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ने वाली सावित्रीबाई फुले को किसने करवाई पढ़ाई-लिखाई?

GK Quiz Savitribai Phule Jayanti 2026: भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन सिर्फ महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया था. इस पहल में पति ज्योतिराव का साथ उन्हें मिला था और दोनों ने मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला था. उस दौर में सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई की जब लड़कियों को स्कूल के बारे में पता तक नहीं होता था. शिक्षा का अधिकार सिर्फ पुरुषों को होता था. सिर्फ 9 साल की उम्र में माता-पिता ने शादी कर दी थी जिसके बाद उन्हें क्रांति की और भारत की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की ठान ली लेकिन सावित्रीबाई फुले को किसने पढ़ाया-लिखाया? आइए सावित्रीबाई फुले से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था?

A). 12 मार्च, 1828

B). 13 जनवरी, 1829

C). 3 जनवरी, 1831

D). 26 जनवरी, 1845

उत्तर:- 3 जनवरी, 1831

सवाल 2:- भारत का पहला स्कूलों लड़कियों के लिए कहां बनाया गया था?

A). दिल्ली

B). पुणे

C). उत्तर प्रदेश

D). हरियाणा

उत्तर:- B). पुणे

सवाल 3:- सावित्रीबाई फुले को किसने पढ़ाया-लिखाया?

A). राजा राम मोहन राय

B). ज्योतिराव फुले

C). नारायण गुरु

D). ईश्वर चंद्र विद्यासागर

उत्तर:- B). ज्योतिराव फुले

सवाल 4:- सावित्रीबाई फुले ने कौन सी किताब लिखी थी?

A). रस्किन बांड

B). काव्या फुले

C). भारत की खोज

D). अछूत

उत्तर:- B). काव्या फुले

सवाल 5:- साल 2014 में कि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किया गया?

A). दिल्ली विश्वविद्यालय

B). पुणे विश्वविद्यालय

C). गोवा विश्वविद्यालय

D). महाराष्ट्र विश्वविद्यालय

उत्तर:- B). पुणे विश्वविद्यालय

सवाल 6:- सावित्रीबाई फुले के पति का नाम क्या था?

A). रामकृष्ण फुले

B). भीमराव अंबेडकर

C). ज्योतिराव फुले

D). विनोद भावे

उत्तर:- C). ज्योतिराव फुले

सवाल 7:- सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कब हुई थी?

A). 10 दिसंबर 1886

B). 3 जनवरी 1888

C). 11 अप्रैल 1879

D). 10 मार्च 1897

उत्तर:- D). 10 मार्च 1897

सवाल 8:- सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कैसे हुई?

A). हार्ट अटैक के कारण

B). ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी के कारण

C). नेचुरल डेथ

D). अन्य बीमारी के कारण

उत्तर:- B). ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी के कारण

सवाल 9:- भारत की पहली महिला शिक्षिका का नाम क्या है?

A). पंडित रामबाई

B). मीराबाई फुले

C). सावित्रीबाई फुले

D). सरोजिनी नायडू

उत्तर:- C). सावित्रीबाई फुले

सवाल 10:- भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने बनाया था?

A). रामकृष्ण

B). सावित्रीबाई फुले

C). सरोजिनी नायडू

D). भीमराव अंबेडकर

उत्तर:- B). सावित्रीबाई फुले

