GK Quiz: नरेंद्र नाथ को किसने दिया ‘विवेकानंद’ नाम? राष्ट्रीय युवा दिवस पर जानें 10 सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब

Swami Vivekananda GK Quiz: हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. ये दिन स्वामी विवेकानंद को समर्पित है. 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और राष्ट्रीय युवा दिवस के जरिए युवाओं को प्रेरित करने और देश के लिए उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इसे मनाया जाता है. उनकी जिंदगी के कई किस्से हैं और आज भी उनके विचार लोगों के बीच जिंदा है. एक वाक्य है जब उनसे किसी ये पूछ लिया कि उनका धर्म क्या है, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है. 50 साल तक भारत को गुलामी से आजाद करना ही तुम्हारा धर्म है. स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

सवाल 1:- स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ?

जवाब:- 12 जनवरी 1863

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था?

जवाब:- नरेंद्र नाथ दत्त

सवाल 3:- नरेंद्र नाथ को किसने दिया ‘विवेकानंद’ नाम?

जवाब:- गुरु रामकृष्णा परमहंस और बाद में खेतड़ी के राजा ने नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम दिया था.

सवाल 4:- राष्ट्रीय युवा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

जवाब:- 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है.

सवाल 5:- कब से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है?

जवाब:- सन 1984 से 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था.

सवाल 6:- स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई?

जवाब:- 4 जुलाई 1902

सवाल 7:- ऐसा कौन सा आयोजन था जिसके कारण विवेकानन्द को वैश्विक मान्यता मिली थी?

जवाब:- 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में विवेकानंद को वैश्विक मान्यता मिली थी.

सवाल 8:- भारत के कौन से ग्रंथ को पुनर्जीवित करने का श्रेय विवेकानन्द को मिलता है?

जवाब:- भगवद गीता

सवाल 9:- विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकें कौन-कौन सी हैं?

जवाब:- राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग

सवाल 10:- विवेकानंद स्मारक कहां स्थित है?

जवाब:- भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में समुद्र के बीच एक चट्टान पर विवेकानंद का स्मारक स्थित है,

ये भी पढ़ें- लाल बहादुर शास्त्री: जब भारत में पड़ा अकाल, तो प्रधानमंत्री के ऐसे फैसले से सन्न रह गया देश