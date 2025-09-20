GK Quiz: चीन से भारत पैदल यात्रा करके आने वाले ह्वेनसांग कौन? देश में रहे थे 15 साल

GK Quiz Who is Hiuen Tsang: सोने की चिड़िया... जी हां, वो दौर जब भारत को इस नाम से जाना जाता था और देश असल में सोने की चिड़िया था. उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय की चमक दुनिया भर में फैली हुई थी. इसकी चकाचौंध से प्रभावित होकर एक चीनी भी भारत में पद यात्रा करते हुए आ गया था. देश से प्रेम इतना हुआ कि 15 साल के लिए यहीं का होकर रह गया. जी हां, हम ह्वेनसांग की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल चीन से भारत आने तक और भारत में रहकर यहां के बारे में जानने में बिता दिए. आइए ह्वेनसांग (Hiuen Tsang) कौन है और क्यों 15 साल तक रहे थे? इसके बारे में जानते हैं.

कौन थे भारत आने वाले ह्वेनसांग?

भारत तक पैदल यात्रा करके आने वाले ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे. इनका जन्म करीब 602 ई में हुआ था. चीन के लुओयांग में जन्मे ह्वेनसांग की मृत्यु 5 फरवरी 664 ई में हुई थी. इन्हें 'प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स' और ‘मू-चा ति-पो’ भी कहा जाता है. सन 629 में चीन के चांगआन से भारत यात्रा के लिए 27 साल की उम्र में निकल चुके थे. उस दौरान किसी चीनी को निकलने की अनुमति भी नहीं थी. गृह युद्ध के कारण सड़कों पर डाकू और लुटेरे थे. हालांकि, फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का इरादा रखने वाले ह्वेनसांग यात्रा के लिए निकल चुके.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों 15 साल रहे थे ह्वेनसांग?

भारत से ज्ञान की प्राप्ति के लिए ह्वेनसांग ने चीन से पैदल यात्री की और वो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई करना चाहते थे. उस समय दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध पुस्तकालय के रूप नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता था. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करीब साढ़े चार हजार किलोमीटर की दूरी वो भी पैदल चलकर तय की थी. इसके बाद चांगआन से नालंदा तक पहुंचे थे. भारत के कई राज्यों से होते हुए वो नालंदा तक पहुंचे थे. ऐसा कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक वो भारत के गुजरात के वडनगर गांव में रहे थे.

चीन में क्यों मशहूर है ह्वेनसांग की भारत यात्रा?

चीन से भारत की यात्रा करने के कारण ह्वेनसांग मशहूर है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल, भारत यात्रा के लिए उन्होंने 15 से 16 साल का समय लिया. इस दौरान भारत में उन्होंने पढ़ाई की. इतना ही नहीं, भारत यात्रा के दौरान ज्ञान प्राप्त करने के साथ कई राज्यों में घूमना-फिरना भी किया. भारत से चीन जाकर उन्होंने अपने अनुभवों को शब्दों की माला बनाकर किताब लिख डाली. चीन में इसे लेखन को भारत के बारे में सबसे प्रमाणिक शोध के तौर पर माना जाता है.

ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान किस राजा का राज था?

भारत यात्रा करने के लिए जब ह्वेनसांग आए थे तब राजा हर्षवर्धन का राज हुआ करता था. ह्वेनसांग द्वारा लिखे गए लेख में राजा हर्षवर्धन संबंधित जानकारी को भारत में प्रमाणिक माना जाता है. ह्वेनसांग की ‘'Buddhist Records Of The Western World’ किताब भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. इसमें हर्षवर्धन काल से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय समेत भारत के किस्से लिखे हुए हैं. आप किताब को इस लिंक पर क्लिक करके (ह्वेनसांग की लिखी किताब) भी पढ़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Do You Know: भारत में वो कौन सा शहर, सीधा या उल्टा पढ़ने में नहीं बदलता नाम, UPSC इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल, जानें जवाब