GK Quiz: भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये है 15 सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब

General Knowledge Questions with Answers in Hindi: अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए जरूरी है कि भूगोल, इतिहास, विज्ञान से लेकर अन्य विषयों पर खास ज्ञान होना चाहिए जिससे सामान्य ज्ञान का सवाल मुश्किल नहीं आसान ही लगेगा. खासतौर पर ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपना सामान्य ज्ञान अच्छा-खासा बढ़ाकर रखना चाहिए. एक अच्छी जनरल नॉलेज होने से पास होने की संभावना बढ़ सकती है. देश-दुनिया के बारे में भी खास जानकारी होनी चाहिए. आप भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? पहला रेल मंत्री कौन था? पहले शिक्षा मंत्री से लेकर क्या पहली महिला राज्यपाल का नाम पता है? अगर नहीं, तो आइए ऐसे ही 15 सामान्य ज्ञान के सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

सवाल 1:- भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?

जवाब: जवाहरलाल नेहरू

सवाल 2:- भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?

जवाब: डॉ एस राधाकृष्णन

सवाल 3:- भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे?

जवाब: सरदार वल्लभ भाई पटेल

सवाल 4:- भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?

जवाब: मौलाना अबुल कलाम आजाद

सवाल 5:- भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी?

जवाब: श्रीमती सरोजिनी नायडू

सवाल 6:- भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

जवाब: सुकुमार सेन

सवाल 7:- भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी?

जवाब: किरण बेदी

सवाल 8:- भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है?

जवाब: सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह

सवाल 9:- भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे?

जवाब: के शनमुखम चेट्टी

सवाल 10:- भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे?

जवाब: जवाहरलाल नेहरू

सवाल 11:- भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे?

जवाब: जॉन मथाई

सवाल 12:- भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

जवाब: हरिलाल जे कानिया

सवाल 13:- भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी?

जवाब: सावित्रीबाई फुले

सवाल 14:- भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी?

जवाब: सुषमा स्वराज

सवाल 15:- भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?

जवाब: सुचेता कृपलानी

अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी अन्य तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए भी परीक्षा देते रहते हैं तो अपना सामान्य ज्ञान अच्छा-खासा बढ़ाकर रखें. अक्सर इंटरव्यू या परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल और उसके जवाब पूछ लिए जाते हैं.

