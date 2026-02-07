GK Quiz: भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये है 15 सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब

General Knowledge Questions with Answers: आपका सामान्य ज्ञान कितना अच्छा है? अगर ये जानना चाहते हैं तो कुछ सवालों के जरिए इसका पता कर सकते हैं. आइए 15 सामान्य ज्ञान के सवाल और उसके जवाब जानते हैं.
General Knowledge Questions with Answers in Hindi: अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए जरूरी है कि भूगोल, इतिहास, विज्ञान से लेकर अन्य विषयों पर खास ज्ञान होना चाहिए जिससे सामान्य ज्ञान का सवाल मुश्किल नहीं आसान ही लगेगा. खासतौर पर ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपना सामान्य ज्ञान अच्छा-खासा बढ़ाकर रखना चाहिए. एक अच्छी जनरल नॉलेज होने से पास होने की संभावना बढ़ सकती है. देश-दुनिया के बारे में भी खास जानकारी होनी चाहिए. आप भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? पहला रेल मंत्री कौन था? पहले शिक्षा मंत्री से लेकर क्या पहली महिला राज्यपाल का नाम पता है? अगर नहीं, तो आइए ऐसे ही 15 सामान्य ज्ञान के सवाल और उसके जवाब बताते हैं.
जवाब: जवाहरलाल नेहरू
जवाब: डॉ एस राधाकृष्णन
जवाब: सरदार वल्लभ भाई पटेल
जवाब: मौलाना अबुल कलाम आजाद
जवाब: श्रीमती सरोजिनी नायडू
जवाब: सुकुमार सेन
जवाब: किरण बेदी
जवाब: सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह
जवाब: के शनमुखम चेट्टी
जवाब: जवाहरलाल नेहरू
जवाब: जॉन मथाई
जवाब: हरिलाल जे कानिया
जवाब: सावित्रीबाई फुले
जवाब: सुषमा स्वराज
जवाब: सुचेता कृपलानी
अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी अन्य तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए भी परीक्षा देते रहते हैं तो अपना सामान्य ज्ञान अच्छा-खासा बढ़ाकर रखें. अक्सर इंटरव्यू या परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल और उसके जवाब पूछ लिए जाते हैं.
