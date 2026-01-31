Advertisement
trendingNow13092268
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? जानें ऐसे रोचक सवाल और जवाब

GK Quiz: भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? जानें ऐसे रोचक सवाल और जवाब

UPSC Interview Questions: आमतौर पर जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों को इंटरव्यू राउंड में जरूर पूछा जाता है और ये सवाल घुमावदार होते हैं जिसका जवाब जल्दी याद भी नहीं आता है. आइए कुछ रोचक सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz Whose Aadhaar card was the first in India
GK Quiz Whose Aadhaar card was the first in India

UPSC Interview Questions: अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरी के इंटरव्यू में ऐसे जनरल नॉलेज संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब पता होकर भी दिमाग में आता नहीं है. बस उसकी वजह सवाल को घूमा-फिराकर पूछना होता है. इसलिए ऐसे सवालों का जवाब बहुत सोच और समझ कर देना होता है. यूपीएससी या आईएएस इंटरव्यू के दौरान इस तरह के सवालों को पूछ लिया जाता है. भारत में सबसे पहले किसका आधार कार्ड बना होगा? क्या आप इसका जवाब जानते हैं या जानना चाहते हैं? तो आइए कुछ सवाल और जवाब जानते हैं।

सवाल 1:- क्या आप ऐसे दुकानदार के बारे में जानते हैं जो आपकी चीज लेकर आपसे ही पैसे ले लेता है?

जवाब: नाई, अगर आप किसी नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो वो बालों को तो रख ही लेता है और इस काम को करने के पैसे भी आप से लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- दुनिया का कौन सा एकमात्र देश है जो हिन्दू राष्ट्र है?

जवाब: नेपाल एकमात्र देश है जो दुनिया में हिन्दू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है.

सवाल 3:- ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ते समय सो जाता है?

जवाब: अल्बाट्रोस (Albatross), सैंडपाइपर (Sandpipers), फ्रीगेटबर्ड (Frigate Birds) समेत कुछ स्विफ्ट (Swifts) जैसे पक्षी होते हैं जो उड़ने के दौरान सो जाते हैं.

सवाल 4:- एक आदमी ने एक दिन में दो शादियां की लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों?

जवाब: पंडित को एक दिन में कितनी भी शादी करवाने का अधिकार होता है जिसके लिए उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता है.

सवाल 5:- देश में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था?

जवाब: रंजना सोनवाने पहली महिला और पहली भारतीय है जिनके पास पहला आधार कार्ड था. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उपस्थिति में 29 सितंबर, 2010 में उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने आधार कार्ड दिया था.

सवाल 6:- ऐसा कौन सा पेड़ जिसे उल्टा पेड़ कहा जाता है?

जवाब: अफ्रीका के सबसे अनोखे पौधों में से एक बाओबाब ट्री (Baobab Tree) है जिसकी टहनियां जमीन की जड़ों की तरह है और उसे उल्टा पेड़ कहा जाता है.

सवाल 7:- क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है?

जवाब: एक स्थिरता में प्रकाश की गति लगभग 3×108 m/s होती है लेकिन वायु में समान जैसी होती है.

सवाल 8:- वो कौन सी चीज है जिसे इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ता है?

जवाब: अंडा है जिसे इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ता है.

सवाल 9:- ऐसा क्या है जिसे नाश्ते से पहले नहीं खा सकते हैं?

जवाब: लंच और डिनर का खाना नाश्ते से पहले नहीं खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IAS Interview Quiz: एक ऐसा शब्द जिसे लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा