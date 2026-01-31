GK Quiz: भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? जानें ऐसे रोचक सवाल और जवाब

UPSC Interview Questions: अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरी के इंटरव्यू में ऐसे जनरल नॉलेज संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब पता होकर भी दिमाग में आता नहीं है. बस उसकी वजह सवाल को घूमा-फिराकर पूछना होता है. इसलिए ऐसे सवालों का जवाब बहुत सोच और समझ कर देना होता है. यूपीएससी या आईएएस इंटरव्यू के दौरान इस तरह के सवालों को पूछ लिया जाता है. भारत में सबसे पहले किसका आधार कार्ड बना होगा? क्या आप इसका जवाब जानते हैं या जानना चाहते हैं? तो आइए कुछ सवाल और जवाब जानते हैं।

सवाल 1:- क्या आप ऐसे दुकानदार के बारे में जानते हैं जो आपकी चीज लेकर आपसे ही पैसे ले लेता है?

जवाब: नाई, अगर आप किसी नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो वो बालों को तो रख ही लेता है और इस काम को करने के पैसे भी आप से लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- दुनिया का कौन सा एकमात्र देश है जो हिन्दू राष्ट्र है?

जवाब: नेपाल एकमात्र देश है जो दुनिया में हिन्दू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है.

सवाल 3:- ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ते समय सो जाता है?

जवाब: अल्बाट्रोस (Albatross), सैंडपाइपर (Sandpipers), फ्रीगेटबर्ड (Frigate Birds) समेत कुछ स्विफ्ट (Swifts) जैसे पक्षी होते हैं जो उड़ने के दौरान सो जाते हैं.

सवाल 4:- एक आदमी ने एक दिन में दो शादियां की लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों?

जवाब: पंडित को एक दिन में कितनी भी शादी करवाने का अधिकार होता है जिसके लिए उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता है.

सवाल 5:- देश में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था?

जवाब: रंजना सोनवाने पहली महिला और पहली भारतीय है जिनके पास पहला आधार कार्ड था. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उपस्थिति में 29 सितंबर, 2010 में उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने आधार कार्ड दिया था.

सवाल 6:- ऐसा कौन सा पेड़ जिसे उल्टा पेड़ कहा जाता है?

जवाब: अफ्रीका के सबसे अनोखे पौधों में से एक बाओबाब ट्री (Baobab Tree) है जिसकी टहनियां जमीन की जड़ों की तरह है और उसे उल्टा पेड़ कहा जाता है.

सवाल 7:- क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है?

जवाब: एक स्थिरता में प्रकाश की गति लगभग 3×108 m/s होती है लेकिन वायु में समान जैसी होती है.

सवाल 8:- वो कौन सी चीज है जिसे इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ता है?

जवाब: अंडा है जिसे इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ता है.

सवाल 9:- ऐसा क्या है जिसे नाश्ते से पहले नहीं खा सकते हैं?

जवाब: लंच और डिनर का खाना नाश्ते से पहले नहीं खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IAS Interview Quiz: एक ऐसा शब्द जिसे लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल