GK Quiz: क्यों 1 जनवरी को ही मनाया जाता है नया साल?

GK Quiz: क्यों 1 जनवरी को ही मनाया जाता है नया साल?

New Year 2026 GK Quiz: क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया है कि नए साल को मनाने के लिए अंग्रेजी कैलेंडर में 1 जनवरी को ही क्यों नए साल को मनाने की तारीख तय की गई है? आइए इस सवाल के जवाब के साथ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

Dec 31, 2025, 09:37 AM IST
GK Quiz: क्यों 1 जनवरी को ही मनाया जाता है नया साल?

General Knowledge New Year: दुनिया के ज्यादातर देशों में 31 दिसंबर की रात का माहौल कुछ इस तरह का होता है कि मानों दिन के उजाले में लोग बाजारों में घूम रहे हो. खासतौर पर भारत में 31 दिसंबर की रात 12 बजे से अगले दिन होने तक पार्टी ऑल नाइट जैसा माहौल रहता है. जबकि, अलग-अलग जगह पर लोग 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना रहे होते हैं. ऐसे में कई बार आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों नए साल को सेलिब्रेट करने की तारीख साल का पहला दिन या जनवरी की पहली तारीख ही क्यों है? अगर हां, तो आइए इस सवाल का जवाब देते हैं.

क्या है 1 जनवरी को नए साल मनाने का इतिहास?

जी हां, 1 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि इसका संबंध इतिहास से है. साल की पहली तारीख को नए साल मनाने के पीछे हजारों साल पुराना इतिहास है. सत्ता से संबंधित फैसलों से लेकर कैलेंडर में बड़े बदलाव तक शामिल हैं. इन सभी की अहम भूमिका के कारण 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है.

12 नहीं सिर्फ 10 महीनों का होता था साल

आप शायद न जानते हो लेकिन पहले के समय में साल में 12 महीने नहीं होते थे सिर्फ 10 महीनों का साल हुआ करता था. प्राचीन रोमन सभ्यता में 1 मार्च से नए साल की शुरुआत होती थी. उस समय मौसम, खेती और युद्ध की तैयारियां शुरू होती थी.

बाद में जुड़ा जनवरी-फरवरी

इतिहासकारों के अनुसार 10 महीनों के साल को 12 महीनों के साथ लगभग 700 ईसा पूर्व रोमन राजा नूमा पोम्पिलियस द्वारा किया गया. उन्होंने कैलेंडर में 12 महीनों को शामिल कर जनवरी और फरवरी जोड़ा.

कब से मनाया जाने लगा 1 जनवरी को नया साल?

कैलेंडर में जनवरी और फरवरी जुड़ने के बाद 153 ईसा पूर्व में रोमन सीनेट द्वारा साल की शुरुआत के लिए 1 जनवरी की तारीख तय की जिससे प्रशासनिक काम आसान हो सके. ऐसा भी कहा जाता है कि 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर को लागू किया गया था जिसे सूर्य के चक्र के आधार पर बनाया गया था. उन्होंने ही 1 जनवरी की तारीख को ऑफिशियली साल के पहले दिन के रूप में घोषित किया. साथ में लीप ईयर की भी शुरुआत की जो एक ऐतिहासिक फैसला रहा था.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश की पहली फीमेल PM बेगम खालिदा जिया, क्या जानते हैं दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन?

Happy New Year 2026

