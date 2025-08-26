GK Quiz: दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन-सी है?

GK Top 10 Question: जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी किसी भी उम्र में पढ़ सकता है. जीके न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, बल्कि सामान्य ज्ञान हमारी सोचने की शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करता है. हर दिन कुछ नया जानने और पढ़ने की आदत हमें दूसरों से एक कदम आगे रखती है. ऐसे में अगर आप भी खुद को जनरल नॉलेज से अपडेट रखना चाहते हैं, तो इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 10 क्वेशन और आंसर, जो आपकी जानकारी बढ़ाएंगे.

1. दुनिया का सबसे छोटा देश कौन-सा है?

वेटिकन सिटी

2. किसे उग्रसेन (भयानक सेना का स्वामी) कहा जाता था ?

महापद्मनन्द को 'उग्रसेन' कहा जाता था. वह मगध का एक वीर और प्रतापी राजा था.

3. दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन-सा है?

बांस का पौधा

4. ऐसा कौन-सा जीव है जो बिना सिर के भी कई दिन तक जिंदा रह सकता है?

कॉकरोच

5. भोर का तारा किसे कहते हैं?

शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है.

6. धरती की सबसे ठंडी जगह कौन सी है?

अंटार्टिका महाद्वीप दुनिया की सबसे ठंडी जगह है.

7. किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था?

कुतुबुद्दीन ऐबक

8. डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी?

जवाहरलाल नेहरू

9. दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है?

प्रशांत महासागर

10. दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन-सी है?

लाएर्डल टनल (Lærdal Tunnel, नॉर्वे – 24.5 किमी)

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.