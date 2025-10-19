GK Quiz: दुनिया का वह इकलौता जीव कौन-सा है, जो बिना सिर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है?

GK Trending Quiz: भारत में लगभग हर सरकारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके यानी जनरल नॉलेज के सवालों का एक अलग और महत्वपूर्ण सेक्शन शामिल होता है. जो उम्मीदवारों की जागरूकता, करंट अफेयर्स और स्टेटिक नॉलेज की जांच के लिए अनिवार्य माना जाता है. यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर (बाघ) है.

सवाल 2: संयुक्त राष्ट्र (UNO) की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र (UNO) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी.



सवाल 3: भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है?

जवाब: भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव आंबेडकर को कहा जाता है.

सवाल 4: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा किसने दिया?

जवाब: ‘जय जवान जय किसान’ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था.

सवाल 5: ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है?

जवाब: ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है.

सवाल 6: भारत का पहला उपग्रह कौन-सा था?

जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल, 1975 को लॉन्च किया गया था.

सवाल 7: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?

जवाब: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थीं, उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

सवाल 8: दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है.

सवाल 9: ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ कब मनाया जाता है?

जवाब: ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती?

जवाब: दुनिया में केवल कॉकरोच (तिलचट्टा) ही एकमात्र ऐसा जीव है, जो बिना सिर के कई दिनों तक जीवित रह सकता है.

