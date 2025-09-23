Trending GK Quiz: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ भारतीय राज्यों से जुड़ी कई और जीके के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.
Trending GK Quiz: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो पूरी दुनिया में जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है. ऐसे में आइए हम आपको भारतीय राज्यों से जुड़ी 10 जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.
सवाल 1: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है.
सवाल 2: भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है?
जवाब: भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है.
सवाल 3: भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है?
जवाब: भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है
सवाल 4: भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है?
जवाब: भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है.
सवाल 5: भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गोवा है.
सवाल 6: भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है.
सवाल 7: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है?
जवाब: भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है.
सवाल 8: भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई लगभग 2,340 किलोमीटर है.
सवाल 9: भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा गांव अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित 'हा (Ha)' गांव है.
सवाल 10: भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा गांव गहमर है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है.
