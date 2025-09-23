GK Quiz: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है?
Advertisement
trendingNow12933695
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है?

Trending GK Quiz: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ भारतीय राज्यों से जुड़ी कई और जीके के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है?

Trending GK Quiz: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो पूरी दुनिया में जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है. ऐसे में आइए हम आपको भारतीय राज्यों से जुड़ी 10 जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है.

सवाल 2: भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है?
जवाब: भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है?
जवाब: भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है

सवाल 4: भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है?
जवाब: भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है.

सवाल 5: भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गोवा है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: दुनिया का पहला कागजी नोट किस देश ने बनाया था?

सवाल 6: भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 
जवाब: भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है. 

सवाल 7: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है?
जवाब: भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है.

सवाल 8: भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
जवाब: भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई लगभग 2,340 किलोमीटर है. 

सवाल 9: भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा गांव अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित 'हा (Ha)' गांव है. 

सवाल 10: भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे बड़ा गांव गहमर है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की होती है विदाई?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizGK trending Quiz

Trending news

7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Navratri 2025
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
;