GK Quiz: क्या आप जानते हैं, सांपों का राजा किसे कहा जाता है?

GK Trending Quiz: कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जीके यानी जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके ज्ञान को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इस सवालों को नोट भी करके रख सकते हैं.
सवाल 1: सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है?
जवाब: सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है.
सवाल 2: दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था?
जवाब: दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय था.
सवाल 3: भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे.
सवाल 4: दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे लंबा सांप जालीदार अजगर (Reticulated Python) है, जो 30 फीट (9 मीटर) से भी अधिक लंबा हो सकता है.
सवाल 5: दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा सांप बारबाडोस थ्रेडस्नेक (Barbados Threadsnake) है, जिसकी अधिकतम लंबाई लगभग 10.4 सेंटीमीटर (4.1 इंच) होती है.
सवाल 6: दुनिया का सबसे मोटा सांप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे मोटा (भारी) सांप हरा एनाकोंडा (Green Anaconda) है.
सवाल 7: किस देश को 'सांपों का देश' कहा जाता है?
जवाब: ब्राजील को 'सांपों का देश' कहा जाता है, क्योंकि वहां दुनिया में सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं.
सवाल 8: चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
जवाब: चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे.
सवाल 9: सांपों के देवता कौन हैं?
जवाब: सांपों का देवता गोगाजी को कहा जाता है, जिन्हें 'सर्प-देवता' या 'जाहरवीर' के नाम से भी जाना जाता है.
सवाल 10: सांपों का राजा किसे कहा जाता है?
जवाब: किंग कोबरा (King Cobra) को सांपों का राजा कहा जाता है.
