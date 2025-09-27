Advertisement
GK Quiz: वह कौन सा जीव है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है?

Trending Quiz: वह कौन सा जीव है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:18 PM IST
GK Quiz: वह कौन सा जीव है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है?

GK Trending Quiz: आमतौर पर इंसान हो या जानवर वो एक समय में एक ही दिशा में देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा कौन सा जीव है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: लूडो गेम का आविष्कार किस देश में हुआ था?
जवाब: लूडो गेम का आविष्कार भारत में प्राचीन खेल पचीसी से हुआ था, जिसका आधुनिक रूप इंग्लैंड में 1896 में अल्फ्रेड कोलियर (Alfred Collier) ने लूडो नाम से पेटेंट कराया था.

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है. 
 
सवाल 3: सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था?
जवाब: सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस (यूनान) देश के एथेंस में 1896 में किया गया था. 

सवाल 4: दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपन (Inland Taipan) है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. 

सवाल 5: दुनिया का इकलौता ऐसा कौन सा देश है, जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं?
जवाब: दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भारत है, जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं.

सवाल 6: किस देश में आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज हुई थी? 
जवाब: आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज भारत देश में हुई थी.  

सवाल 7: किस देश में सबसे ज्यादा द्वीप है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप वाला देश स्वीडन हैं. 

सवाल 8: किस फल को 'बुद्धिमानों का फल' कहा जाता है?
जवाब: केला को 'बुद्धिमानों का फल' कहा जाता है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम मूसा सैपिएंटम (Musa Sapientum) है, जिसका अर्थ ही 'बुद्धिमानों का फल' होता है.

सवाल 9: मानव शरीर का कौन सा हिस्सा आग में नहीं जलता है?
जवाब: मानव शरीर के दांत और हड्डियां आग में पूरी तरह नहीं जलते हैं.  

सवाल 10: वह कौन सा जीव है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है?
जवाब: वह जीव गिरगिट है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है. 

