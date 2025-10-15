Advertisement
GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जितना आप साफ करो, वह उतनी ही काली होती जाती है?

Trending Quiz: वह कौन सी चीज है, जिसे जितना आप साफ करो वह उतनी ही काली होती जाती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और बेहतरीन जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 03:55 PM IST
GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: वह कौन सा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है?
जवाब: यूरोप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जहां कोई भी रेगिस्तान नहीं है. 

सवाल 2: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी?
जवाब: अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला अमेलिया इयरहार्ट थी. 
 
सवाल 3: ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी?
जवाब: ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में दी थी. 

सवाल 4: भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है. 

सवाल 5: हिंदू और जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है?
जवाब: हिंदू और जैन धर्म दोनों में मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है.  

सवाल 6: चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? 
जवाब: चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को अम्ब्रा (umbra) कहा जाता है. 

सवाल 7: नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन कब मनाया जाता है?
जवाब: नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 7 मई को मनाया जाता है.

सवाल 8: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है. 

सवाल 9: अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जितना आप साफ करो, वह उतनी ही काली होती जाती है?
जवाब: वह चीज ब्लैकबोर्ड है, जिसे जितनी आप साफ करो, वह उतनी ही काली होती जाती है. 

