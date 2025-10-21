Advertisement
GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो टूटने पर भी कोई आवाज नहीं करती?

Trending Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो टूटने पर भी आवाज नहीं करती? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:59 AM IST
GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो टूटने पर भी कोई आवाज नहीं करती?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास जीके यानी जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी का होना बेहद जरूरी है. सामान्य ज्ञान न केवल परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी समझ, तर्कशक्ति और निर्णय क्षमता को भी बेहतर बनाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर कैंडिडेट्स को जानकारी जरूर से होनी चाहिए.

सवाल 1: किस नदी के किनारे 'गीता' का उपदेश दिया गया था? 
जवाब: भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिसर नामक स्थान पर गीता का उपदेश दिया था, जो कुरुक्षेत्र के पास है. यह स्थान सरस्वती नदी के किनारे है, हालांकि नदी अब लुप्त हो चुकी है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, जो लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है.
 
सवाल 3: कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है?
जवाब: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है.

सवाल 4: 'मोना लिसा' की पेंटिंग किसने बनाई थी?
जवाब: 'मोना लिसा' की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी.

सवाल 5: सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है?
जवाब: सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध (Mercury) है.

सवाल 6: सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध (Mercury) है. 

सवाल 7: सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
जवाब: सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (Jupiter) है. 

सवाल 8: पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र (Venus) है.

सवाल 9: भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो टूटने पर भी आवाज नहीं करती?
जवाब: वादा या कसम वो चीज है, जो टूटने पर कोई आवाज नहीं करती.

