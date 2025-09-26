GK Quiz: दुनिया का इकलौता ऐसा कौन सा देश है, जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है?

GK Trending Quiz: ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल किसी भी देश में सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, दुर्घटनाओं को कम करती हैं और सड़क पर सभी के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करती हैं. ऐसे में क्या आपको दुनिया के एकमात्र ऐसे देश के बारे में जानकारी है, जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है. आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है.

सवाल 2: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है.



सवाल 3: संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे.

सवाल 4: भारत के किस राज्य को 'टाइगर स्टेट' के रूप में जाना जाता है?

जवाब: भारत में मध्य प्रदेश राज्य को 'टाइगर स्टेट' के रूप में जाना जाता है.

सवाल 5: क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का माहे है.

सवाल 6: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात में स्थित है.

सवाल 7: भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है?

जवाब: भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है.

सवाल 8:दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर है.

सवाल 9: भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

जवाब: भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी.

सवाल 10: दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है, जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है?

जवाब: दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, वह भूटान है.

