GK Quiz: भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की होती है विदाई?
GK Quiz: भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की होती है विदाई?

Trending Quiz: भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की विदाई होती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:26 PM IST
GK Quiz: भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की होती है विदाई?

GK Trending Quiz: भारत समेत दुनिया भर की सदियों की पुरानी परंपरा है कि शादी के बाद दुल्हन अपने पति के घर विदा होकर जाती है. ऐसे में क्या आपको पता है, भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की विदाई दुल्हन के घर होती है. आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: वह कौन सा देश है, जिसे 'उगते सूरज की भूमि' के नाम से जाना जाता है?
जवाब: जापान को 'उगते सूरज की भूमि' के नाम से जाना जाता है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है.

सवाल 3: चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी?
जवाब: चंद्रमा पर पानी की खोज का श्रेय भारत को जाता है. 

सवाल 4: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी, नील नदी है. 

सवाल 5: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है. 

सवाल 6: सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? 
जवाब: सोने का रासायनिक प्रतीक Au है. 

सवाल 7: सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है?
जवाब: सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है. 

सवाल 8: टाइटेनिक जहाज किस साल डूबा था?
जवाब: टाइटेनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड (आइसबर्ग) से टकराने के बाद 15 अप्रैल, 1912 की सुबह डूबा था. 

सवाल 9: दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है. 

सवाल 10: भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की होती है विदाई?
जवाब: भारत के मेघालय राज्य की खासी और गारो जनजातियों में शादी के बाद दुल्हन की जगह दूल्हे की विदाई होती है. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

;