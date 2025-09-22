GK Quiz: दुनिया का पहला कागजी नोट किस देश ने बनाया था?

GK Trending Quiz: भारत समेत दुनिया के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 सवाल लेकर आए हैं, जिसका जवाब आपको जरूर से पता होना चाहिए. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है?

जवाब: 200 रुपये के नोट के पीछे के हिस्से पर छपा चित्र सांची स्तूप का है.

सवाल 2: दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है?

जवाब: दुनिया में चीन सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला देश है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया के किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं?

जवाब: दुनिया में सबसे अधिक झीलें कनाडा में हैं.

सवाल 4: एक स्वस्थ आदमी बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है?

जवाब: एक स्वस्थ आदमी बिना सोए लगभग 11 दिनों तक जिंदा रह सकता है.

सवाल 5: मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है?

जवाब: मानव शरीर का होंठ (Lip) एक ऐसा अंग है, जहां पसीना नहीं आता, क्योंकि होंठों में स्वेट ग्लैंड नहीं होती है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: भारत के किस राज्य में दुल्हन की जगह दूल्हे की होती है विदाई?​

सवाल 6: सबसे ज्यादा पानी किस फल में पाया जाता है?

जवाब: सबसे ज्यादा पानी तरबूज (Watermelon) में पाया जाता है.

सवाल 7: दुनिया का पहला कागजी नोट किस देश ने बनाया था?

जवाब: दुनिया का पहला कागजी नोट चीन में बना था.

सवाल 8: करेंसी नोट बनाने के लिए किस कागज का इस्तेमाल किया जाता है?

जवाब: भारत में करेंसी नोट बनाने के लिए कागज नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत शुद्ध कपास का इस्तेमाल किया जाता है, जो उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाता है.

सवाल 9: ऐसा कौन सा पक्षी है, जो चंद्रमा के प्यार में रोता है?

जवाब: चंद्रमा के प्रेम में रोने वाला पक्षी चकोर है.

सवाल 10: भारत में कागजी नोट की शुरुआत कब हुई थी?

जवाब: भारत में कागजी नोट की शुरुआत वर्ष 1861 में हुई थी.

ये भी पढ़ें: UPSC Questions: वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था?