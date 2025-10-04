GK Quiz: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे अंत में होता है?

GK Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उम्मीदवारों की जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे वे अन्य कैंडिडेट्स से आगे निकल पाते हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब आपको जरूर से पता होने चाहिए, जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर करने में मदद करेगा.

सवाल 1: हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है?

जवाब: हवा में नाइट्रोजन (Nitrogen) की मात्रा लगभग 78% होती है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.



सवाल 3: वो कौन सा महाद्वीप है, जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है?

जवाब: यूरोप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है.

सवाल 4: सरदार वल्लभभाई पटेल को किसका जनक कहा जाता है?

जवाब: सरदार वल्लभभाई पटेल को मुख्य रूप से 'अखिल भारतीय सेवाओं' का जनक कहा जाता है.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है.

सवाल 6: सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है?

जवाब: सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग (Ostrich) है.

सवाल 7: किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा फैट होती है?

जवाब: भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट होती है, जो गाय के दूध की तुलना में लगभग दोगुनी होती है.

सवाल 8: किस जानवर का दूध काले रंग का होता है?

जवाब: मादा काला गैंडा (ब्लैक राइनोसेरॉस) का दूध काला या गहरा भूरा रंग का होता है.

सवाल 9: किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है?

जवाब: दरियाई घोड़ा (Hippopotamus) वह जानवर है, जिसे गुलाबी रंग का पसीना आता है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे अंत में होता है?

जवाब: दुनिया का वो देश जहां सूर्योदय सबसे अंत में होता है, वह अमेरिकी समोआ है.

