Advertisement
trendingNow12947990
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे अंत में होता है?

Trending Quiz: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे अंत में होता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे अंत में होता है?

GK Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उम्मीदवारों की जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे वे अन्य कैंडिडेट्स से आगे निकल पाते हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब आपको जरूर से पता होने चाहिए, जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ सोचने और समझने की क्षमता को भी बेहतर करने में मदद करेगा. 

सवाल 1: हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है?
जवाब: हवा में नाइट्रोजन (Nitrogen) की मात्रा लगभग 78% होती है. 

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है. 
 
सवाल 3: वो कौन सा महाद्वीप है, जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है?
जवाब: यूरोप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: सरदार वल्लभभाई पटेल को किसका जनक कहा जाता है?
जवाब: सरदार वल्लभभाई पटेल को मुख्य रूप से 'अखिल भारतीय सेवाओं' का जनक कहा जाता है.  

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, सांपों का राजा किसे कहा जाता है?

सवाल 6: सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? 
जवाब: सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग (Ostrich) है.  

सवाल 7: किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा फैट होती है?
जवाब: भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट होती है, जो गाय के दूध की तुलना में लगभग दोगुनी होती है. 

सवाल 8: किस जानवर का दूध काले रंग का होता है?
जवाब: मादा काला गैंडा (ब्लैक राइनोसेरॉस) का दूध काला या गहरा भूरा रंग का होता है.

सवाल 9: किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है?
जवाब: दरियाई घोड़ा (Hippopotamus) वह जानवर है, जिसे गुलाबी रंग का पसीना आता है. 

सवाल 10: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे अंत में होता है?
जवाब: दुनिया का वो देश जहां सूर्योदय सबसे अंत में होता है, वह अमेरिकी समोआ है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: दुनिया का कौन सा महाद्वीप पृथ्वी की 90% बर्फ से ढका हुआ है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
;