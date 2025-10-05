GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो अमीर हो या गरीब सभी के पास सामान्य रूप में है?

Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों का एक अलग से सेक्शन होता है.
GK Trending Quiz: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए जनरल नॉलेज (सामान्य ज्ञान) का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल परीक्षा के कुल अंकों में योगदान देता है. बल्कि, उम्मीदवारों की देश-दुनिया के बारे में जागरूकता को भी बढ़ाता है. जीके की अच्छी जानकारी होने से एक उम्मीदवार अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर स्कोर कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर किसी के पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए.
सवाल 1: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में स्थित स्टेपीज (Stapes) है.
सवाल 2: मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर (Femur) है, जो जांघ में स्थित होती है.
सवाल 3: भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है?
जवाब: भारत में सिक्किम वह एकमात्र राज्य है, जहां अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं है.
सवाल 4: सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है?
जवाब: सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ है.
सवाल 5: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
जवाब: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है.
सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है.
सवाल 7: दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन वर्षावन है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है.
सवाल 8: दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है.
सवाल 9: कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है?
जवाब: कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) को कहा जाता है.
सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो अमीर हो या गरीब सभी के पास सामान्य रूप में है?
जवाब: अमीर हो या गरीब, समय एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए सामान्य है, क्योंकि यह सभी के पास समान मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसमें दिन के 24 घंटे होते हैं. हालांकि, सभी के लिए समय का महत्व अलग-अलग हो सकता है.
