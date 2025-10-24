GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती?

Trending Quiz: वह कौन सी चीज है, जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.
GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपके पास जीके यानी जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी का होना बेहद जरूरी है. सामान्य ज्ञान न सिर्फ आपके अकादमिक बेस को मजबूत बनाता है, बल्कि यह आपकी तार्किक सोच, निर्णय क्षमता और करंट अफेयर्स की समझ को भी बेहतर बनाता है. UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या राज्य स्तरीय परीक्षाएं... सभी में जनरल नॉलेज के सवालों का एक बड़ा हिस्सा पूछा जाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर कैंडिडेट्स को जानकारी जरूर से होनी चाहिए.
सवाल 1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का मुख्यालय कहां स्थित है?
जवाब: इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है.
सवाल 2: चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
जवाब: चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था.
सवाल 3: किस शहर को 'गुलाबी नगर' कहा जाता है?
जवाब: 'गुलाबी नगर' जयपुर को कहा जाता है.
सवाल 4: नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
जवाब: नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था.
सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत (Saka calendar )है.
सवाल 6: कौन सा जानवर अपने जीवनकाल में सबसे लंबा सोता है?
जवाब: कोआला (Koala) अपने जीवनकाल में सबसे लंबा सोता है.
सवाल 7: भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था?
जवाब: भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI), कोलकाता में स्थापित किया गया था.
सवाल 8: किस भारतीय शहर को 'गेटवे ऑफ इंडिया' कहा जाता है?
जवाब: मुंबई शहर को "गेटवे ऑफ इंडिया" कहा जाता है.
सवाल 9: भारत की पहली महिला डीजीपी (DGP) कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी.
सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती?
जवाब: वह चीज सड़क है, जो हर जगह जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती.
