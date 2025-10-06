GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो जीवन में 2 बार मुफ्त में मिलती है पर तीसरी बार नहीं?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. जिन कैंडिडेट्स का सामान्य ज्ञान मजबूत होता है, वो अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर स्कोर करते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज के साथ सोचने और समझने की क्षमता को बेहतर बनाएगा.

सवाल 1: भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?

जवाब: भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है.

सवाल 2: दुनिया में कितने महाद्वीप है?

जवाब: दुनिया में सात महाद्वीप है.



सवाल 3: दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर है.

सवाल 4: एशिया महाद्वीप में कितने देश है?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं. हालांकि, कुछ स्रोत 50 या उससे अधिक देशों का भी उल्लेख करते हैं.

सवाल 5: भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है?

जवाब: भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है.

सवाल 6: क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?

जवाब: एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है.

सवाल 7: क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है.

सवाल 8: भारतीय संविधान को पहली बार कब संबोधित किया गया था?

जवाब: भारतीय संविधान को पहली बार 1951 में संशोधित किया गया था.

सवाल 9: ताजमहल को बनाने में कितने सालों का समय लगा था?

जवाब: ताजमहल के निर्माण में कुल 22 साल लगे थे, जो 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ.

सवाल 10: वह कौन सी चीज है, जो जीवन में 2 बार मुफ्त में मिलती है पर तीसरी बार नहीं?

जवाब: वह चीज जो जीवन में दो बार मुफ्त में मिलती है और तीसरी बार नहीं, वह दांत है. जन्म के बाद बच्चों के अस्थायी दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं जो मुफ्त होते है, लेकिन इसके बाद जब स्थायी दांत गिरते हैं, तो उन्हें लगवाने के लिए पैसे खर्च करते पड़ते हैं.

