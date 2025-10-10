GK Quiz: क्या आप जानते हैं, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल अलग-अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजित किया जाता है, जिसमें जीके यानी जनरल नॉलेज के सवालों का अलग से सेक्शन होता है, जो क्वालीफाइंग अंक होल्ड करता है. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की स्ट्रांग जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: कौन सा पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है?

जवाब: पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है.

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है?

जवाब: भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भोजन नहीं है. हालांकि, खिचड़ी को अक्सर राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, क्योंकि यह देश के सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय है, जो बनाने में आसान होने के साथ खाने में स्वादिष्ठ और पौष्टिक होता है.



सवाल 3: भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?

जवाब: भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है. हालांकि, हॉकी को अक्सर उसके ऐतिहासिक उपलब्धियों और लोकप्रियता के कारण भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: भारत के किस राज्य को 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है?

जवाब: भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है, क्योंकि यह गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है और देश के चीनी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

सवाल 5: भारत के किस राज्य को 'मसालों का बगीचा' कहा जाता है?

जवाब: भारत में केरल राज्य को 'मसालों का बगीचा' या 'मसाला उद्यान' कहा जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: आज से 58 साल पहले हुआ था दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट, क्या आप जानते हैं उस डॉक्टर का नाम?

सवाल 6: भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां स्थित है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, जिसे वंडालूर चिड़ियाघर भी कहते हैं.

सवाल 7: पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है?

जवाब: पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राजील में है.

सवाल 8: भारत में सास बहू मंदिर कहां है?

जवाब: भारत में मुख्य दो सास बहू मंदिर हैं. एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में और दूसरा राजस्थान के उदयपुर के पास नागदा गांव में स्थित हैं.

सवाल 9: दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन है.

सवाल 10: कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है?

जवाब: कंगारू चूहा (Kangaroo Rat) एक ऐसा जानवर है, जो अपने पूरे जीवनकाल में कभी पानी नहीं पीता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो जीवन में 2 बार मुफ्त में मिलती है पर तीसरी बार नहीं?