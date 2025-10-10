Advertisement
trendingNow12956122
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता?

Trending Quiz: वह कौन सा जानवर है, जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल अलग-अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजित किया जाता है, जिसमें जीके यानी जनरल नॉलेज के सवालों का अलग से सेक्शन होता है, जो क्वालीफाइंग अंक होल्ड करता है. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सामान्य ज्ञान की स्ट्रांग जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: कौन सा पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है?
जवाब: पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है. 

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है?
जवाब: भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भोजन नहीं है. हालांकि, खिचड़ी को अक्सर राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, क्योंकि यह देश के सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय है, जो बनाने में आसान होने के साथ खाने में स्वादिष्ठ और पौष्टिक होता है. 
 
सवाल 3: भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
जवाब: भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है. हालांकि, हॉकी को अक्सर उसके ऐतिहासिक उपलब्धियों और लोकप्रियता के कारण भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: भारत के किस राज्य को 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है?
जवाब: भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है, क्योंकि यह गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है और देश के चीनी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है. 

सवाल 5: भारत के किस राज्य को 'मसालों का बगीचा' कहा जाता है?
जवाब: भारत में केरल राज्य को 'मसालों का बगीचा' या 'मसाला उद्यान' कहा जाता है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: आज से 58 साल पहले हुआ था दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट, क्या आप जानते हैं उस डॉक्टर का नाम?

सवाल 6: भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां स्थित है? 
जवाब: भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, जिसे वंडालूर चिड़ियाघर भी कहते हैं. 

सवाल 7: पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है?
जवाब: पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राजील में है. 

सवाल 8: भारत में सास बहू मंदिर कहां है?
जवाब: भारत में मुख्य दो सास बहू मंदिर हैं. एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में और दूसरा राजस्थान के उदयपुर के पास नागदा गांव में स्थित हैं. 

सवाल 9: दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन है. 

सवाल 10: कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है?
जवाब: कंगारू चूहा (Kangaroo Rat) एक ऐसा जानवर है, जो अपने पूरे जीवनकाल में कभी पानी नहीं पीता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो जीवन में 2 बार मुफ्त में मिलती है पर तीसरी बार नहीं?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा