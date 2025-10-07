Advertisement
GK Quiz: आज से 58 साल पहले हुआ था दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट, क्या आप जानते हैं उस डॉक्टर का नाम?

Trending Quiz: दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने कब किया था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और बेहतरीन जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:41 PM IST
GK Quiz: आज से 58 साल पहले हुआ था दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट, क्या आप जानते हैं उस डॉक्टर का नाम?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीके यानी जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका क्वेश्चन पेपर में अलग से सेक्शन होता है. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज के साथ सोचने और समझने की क्षमता को बेहतर बनाएगा. 

सवाल 1: किस देश को 'उगते सूरज की भूमि' कहा जाता है?
जवाब: जापान को 'उगते सूरज की भूमि' कहा जाता है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान है. 
 
सवाल 3: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था. 

सवाल 4: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक कौन थे?
जवाब: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक विलियम शेक्सपियर थे. 

सवाल 5: चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
जवाब: चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह क्या है जो एक पिता अपनी बेटी को जन्म पर देता है और शादी के बाद छीन लेता है?

सवाल 6: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? 
जवाब: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है.

सवाल 7: वर्ल्ड वॉर II के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था?
जवाब: वर्ल्ड वॉर II के दौरान पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था. 

सवाल 8: भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था?
जवाब: भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था. 

सवाल 9: पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है. 

सवाल 10: दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया था?
जवाब: आज से 58 साल पहले 3 दिसंबर, 1967 को दुनिया का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हुआ था, जिसे प्रसिद्ध सर्जन डॉ. क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो जीवन में 2 बार मुफ्त में मिलती है पर तीसरी बार नहीं?

