GK Quiz: क्या आप जानते हैं, वह कौन सा देश है जहां कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है?

GK Trending Quiz: पुरुष हो या महिला दोनों का शिक्षा पर समान अधिकार है और यह देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है. शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, जिससे वे समाज और अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर पाती हैं. भारत में शिक्षा सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है. ऐसे में क्या आपको पता है, ऐसा कौन सा देश है जहां कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: चार मीनार कहां स्थित है?

जवाब: चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है.

सवाल 2: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है.



सवाल 3: मानव शरीर में खून को साफ करने वाला अंग कौन सा होता है?

जवाब: मानव शरीर में खून को साफ करने वाले मुख्य अंग गुर्दे (किडनी) है.

सवाल 4: गंगा और यमुना नदी का संगम कहां होता है?

जवाब: गंगा और यमुना नदियों का संगम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था.

सवाल 5: अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था?

जवाब: अशोक के अधिकांश शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था.

सवाल 6: भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?

जवाब: भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, 1942 को शुरू हुआ था.

सवाल 7: भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?

जवाब: भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था.

सवाल 8: भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है?

जवाब: भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है.

सवाल 9: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी.

सवाल 10: वह कौन सा देश है जहां कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है?

जवाब: अफगानिस्तान एक ऐसा देश है, जहां लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से प्रतिबंधित किया गया है. तालिबान शासन के तहत, वहां लड़कियों को छठी कक्षा के बाद स्कूल जाने की अनुमति नहीं है.

