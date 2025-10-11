Advertisement
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह को ‘धूल भरा ग्रह’ कहा जाता है?

Trending Quiz: सौरमंडल के किस ग्रह को ‘धूल भरा ग्रह’ कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और बेहतरीन जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:53 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह को ‘धूल भरा ग्रह’ कहा जाता है?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है, जैसे कि सिविल सेवा (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), बैंकिंग परीक्षा, इंजीनियरिंग (JEE), चिकित्सा (NEET), प्रबंधन (CAT) और विभिन्न राज्यों की परीक्षाएं शामिल हैं. इन परीक्षाओं का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और निजी नौकरियों और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी इन सभी में से किसी एक की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपका जनरल नॉलेज मजबूत होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था?
जवाब: आदि शंकराचार्य का जन्म भारत के दक्षिणी राज्य केरल के कालड़ी नामक ग्राम में शिव भक्त भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था.

सवाल 2: ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था?
जवाब: ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम शहर के पास स्थित एक फिलिस्तीनी शहर बेथलहम (Bethlehem) में हुआ था. 
 
सवाल 3: किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग-अलग नाम हैं?
जवाब: संत कबीर दास ने कहा था कि 'राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग-अलग नाम हैं'.

सवाल 4: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है?
जवाब: यह उक्ति श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 2, श्लोक 47 से है और इसका अर्थ है कि 'कर्म  करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं'. 

सवाल 5: 'दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोय', यह पंक्ति किसने कही थी?
जवाब: 'दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोय', यह प्रसिद्ध पंक्ति संत कबीरदास ने कही थी. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता?

सवाल 6: गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? 
जवाब: गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जिन्हें उनके गोत्र (वंश) के कारण गौतम भी कहा जाता था. 

सवाल 7: स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था?
जवाब: स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था. 

सवाल 8: संगीत की दुनिया में 'सितार के जादूगर' नाम से किसे जाना जाता हैं?
जवाब: संगीत की दुनिया में 'सितार के जादूगर' के नाम से पंडित रविशंकर को जाना जाता है. 

सवाल 9: 'तोता-ए-हिन्द' के नाम से कौन जाने जाते हैं?
जवाब: 'तोता-ए-हिंद' के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं. यह उपाधि उन्हें उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा, संगीत और भाषा में महारत के कारण दी गई थी. 

सवाल 10: सौरमंडल के किस ग्रह को ‘धूल भरा ग्रह’ कहा जाता है?
जवाब: सौरमंडल में 'धूल भरा ग्रह' (Dusty Planet) मंगल को कहा जाता है, क्योंकि इसकी पूरी सतह धूल से ढकी हुई है और यहां लगातार धूल भरी आंधियां आती है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है?

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

GK trending Quiz

Trending news

