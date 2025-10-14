Advertisement
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत के किस गांव को 'काले जादू की राजधानी' कहा जाता है?

Trending Quiz: भारत के किस गांव को 'काले जादू की राजधानी' कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और बेहतरीन जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:08 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत के किस गांव को 'काले जादू की राजधानी' कहा जाता है?

GK Trending Quiz: भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि यहां भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज और भूगोल में कई तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो इसे सभी देशों से अलग बनाती है. यहां अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन, पहनावे और त्योहार मनाए जाते हैं, जो हर क्षेत्र की अपनी अनूठी पहचान को दर्शाते हैं. ऐसे में क्या आपको पता है, भारत की 'काले जादू की राजधानी' किसे कहा जाता है. आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में भी मदद करेगा.

सवाल 1: चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था?
जवाब: चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) में बिताया था. 

सवाल 2: सबसे पुराना वेद कौन सा है?
जवाब: सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है.
 
सवाल 3: महान सम्राट अशोक किस वंश के थे?
जवाब: महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे और वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे.

सवाल 4: गुप्त वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था?
जवाब: गुप्त वंश ने लगभग 230 वर्षों तक शासन किया था.

सवाल 5: दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है?
जवाब: दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है.  

सवाल 6: दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 
जवाब: दिल्ली का पहला अखबार 1836 में 'दिल्ली का पहला अखबार' के नाम से ही प्रकाशित हुआ था. 

सवाल 7: संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी?
जवाब: संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में हुई थी. 

सवाल 8: भारत का वह कौन सा राज्य है, जहां पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी?
जवाब: राजस्थान भारत का पहला राज्य है, जहां पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी.

सवाल 9: भारत का कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 'साबरमती आश्रम' के लिए प्रसिद्ध था?
जवाब: भारत के गुजरात राज्य का अहमदाबाद शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 'साबरमती आश्रम' के लिए प्रसिद्ध था, जो अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है. 

सवाल 10: भारत के किस गांव को 'काले जादू की राजधानी' कहा जाता है?
जवाब: भारत में काले जादू के शहर के रूप में मायोंग (Mayong) को जाना जाता है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित एक गांव है. इसे गुप्त विद्या की भूमि और भारत की 'काले जादू की राजधानी' भी कहा जाता है. 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

