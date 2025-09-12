GK Quiz: प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी?

General Knowledge Quiz: भारतीय प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे- वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आदि देश की ताकत और पहचान है. ये ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, अधिकार और मूल्यों का खजाना हैं, जो देश की एकता, स्वाभिमान और प्रगति का भी आधार हैं. भारतीय प्राचीन ग्रंथ न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं. बल्कि, वे आज भी देशवासियों को सही दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं. ऐसे में क्या आपको पता है प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? आइए हम आपको इसी प्रकार के सवाल के साथ कई और सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं.

सवाल 1: बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहां की थी?

जवाब: बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम (जिन्हें बुद्ध भी कहा जाता है) ने लगभग 2,500 साल पहले भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में की थी, जो अब आधुनिक नेपाल में है.

सवाल 2: प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी?

जवाब: प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जैसे कि वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत.

सवाल 3: स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है?

जवाब: स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होती है.

सवाल 4: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी?

जवाब: भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है.

सवाल 5: प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ, अर्थशास्त्र, किसने लिखा था?

जवाब: प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' की रचना कौटिल्य (चाणक्य या विष्णुगुप्त) ने की थी.

सवाल 6: मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी?

जवाब: मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी.

सवाल 7: भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी?

जवाब: भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी.

सवाल 8: प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था?

जवाब: प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 में शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था.

सवाल 9: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी.

सवाल 10: 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था?

जवाब: 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था.

