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GK Trending Quiz: न 13, न 15... क्यों 14.2 किलो का ही होता है घरेलू सिलेंडर? क्या जानते हैं आप

GK Trending Quiz LPG Cylinder Weight: कभी सोचा है कि घरेलू गैस-सिलेंडर का वजन सिर्फ 14.2 किलोग्राम ही क्यों होता है? ये 13 किलो, 15 किलो या 16 किलोग्राम क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं, तो आइए सिलेंडर के वजन का 14.2 होने के मुख्य कारण जानते हैं.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:07 PM IST
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GK Trending Quiz LPG Cylinder Weight: इन दिनों ईरान-अमेरिका युद्ध के अलावा जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है वो गैस-सिलेंडर है. नीले से लेकर लाल रंग के सिलेंडर चर्चाओं में हैं. सरल भाषा में कहें तो घरेलू से लेकर कमर्शियल गैस न मिल पाने से कई लोग परेशान हैं. दुनिया भर के कई देशों में एलपीजी की किल्लत देखी जा रही है. खैर आज का हमारा टॉपिक गैस की कमी पर नहीं बल्कि गैस से जुड़े सामान्य ज्ञान को बढ़ाने को लेकर है. घर में आने वाले लाल रंग के घरेलू सिलेंडर पर तो कभी आपने भी गौर किया होगा जिस पर एक अंक 14.2 दिखाई देता है. सिलेंडर पर पीले या काले रंग में लिखा हुआ 14.2 kg का क्या मतलब है? आप जानते हैं, अगर हां तो कभी ऐसा सवाल मन में नहीं आया कि 13, 14 या 15 क्यों नहीं लिखा हुआ होता? आइए 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर होने के पीछे की क्या-क्या वजह हैं? इसके बारे में जान लेते हैं.

क्यों 14.2 किलो का ही होता है घरेलू सिलेंडर?

एलपीजी सिलेंडर (घरेलू सिलेंडर) का वजन 14.2 किलो होता है जिसके पीछे की वजह सुरक्षा, सुविधा और लॉजिस्टिक से संबंधित है. सुरक्षा के लिहाज से सिलेंडर का वजन 14.2 रखा जाता है. इस सिलेंडर में ज्यादा दबाव में गैस होती है. अगर सिलेंडर 20-25 किलोग्राम का रखा गया तो उसे उठाने में ज्यादा मुश्किल हो सकती है और रिसाव या दुर्घटना होने जैसी स्थिति में खतरा अधिक बढ़ सकता है. जबकि, 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर को आसानी से 1 से 2 लोग मिलकर उठा सकते हैं. इस वजह से सुरक्षित तरह से इतने किलो के सिलेंडर का इस्तेमाल घर पर किया जा सकता है.

कानूनी और मानक कारण

14.2 किलो के सिलेंडर होने की वजहों में से एक कानूनी और मानक कारण भी है. दरअसल, भारतीय मानक संस्थान (BIS) और पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू सिलेंडर के भार 14.2 किलो को तय किया जाता है. सभी सिलेंडर समान आकार और क्षमता के हैं या नहीं, इसे भी बीआईएस और पेट्रोलियम कंपनियां देखती हैं जिससे ग्राहक के लिए भरोसा और सुरक्षा दोनों बना रहे.

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लॉजिस्टिक और स्टैंडर्डाइजेशन

लॉजिस्टिक और स्टैंडर्डाइजेशन भी एक मुख्य कारण है. दरअसल, भारत में एलपीजी की आपूर्ति स्टैंडर्डाइज्ड सिलेंडरों में होती है जिससे भंडारण, वितरण और रिफिलिंग आसान हो सके. डिस्ट्रीब्यूशन और परिवहन के लिहाज से भी 14.2 किलो का सिलेंडर सुविधाजनक माना जाता है.

इसके अलावा एक वजह ये भी है कि एक सामान्य वजन के साथ घरेलू परिवार में इसका इस्तेमाल करना 1 से 2 महीने तक आसान रहता है. बार-बार सिलेंडर को बदलना नहीं पड़ता है. लंबे समय तक रखने का जोखिम भी कम रहता है. 

कब से शुरू हुआ 14.2 किलो सिलेंडर का चलन?

जानकारी के लिए बता दें कि भारत में घरेलू एलपीजी का चलन साल 1950 के दशक के आखिर में हुआ था. उस दौरान Burmah Shell नामक विदेशी कंपनी भारत में गैस सप्लाई करती थी. ये ही वो कंपनी थी जिसने सिलेंडर का आकार और ये वजन तय किया था. 

ये भी पढ़ें- Do You Know: एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी एक दूसरे से कैसे अलग, क्या जानते हैं तीनों गैसों के बीच अंतर?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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