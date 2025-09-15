GK Quiz: वो कौन सा नोट है, जिस पर नजर नहीं आती महात्मा गांधी की तस्वीर? क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब

GK Trending Quiz: भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है. पहली बार भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर 1969 में उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक के रूप में छपी थी. इसके बाद 1987 से महात्मा गांधी की तस्वीर को सभी करेंसी नोटों पर नियमित रूप से छापना शुरू कर दिया गया. ऐसे में क्या आपको पता है, किस भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं छपी होती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ जनरल नॉलेज के इसी प्रकार के कई और सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को जानकारी होनी चाहिए.

सवाल 1: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.

सवाल 2: पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?

जवाब: पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: चारमीनार कहां स्थित है?

जवाब: चारमीनार भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद शहर के केंद्र में स्थित है.

सवाल 4: भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है?

जवाब: भारत का आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय भोजन नहीं है, लेकिन खिचड़ी को अक्सर अपनी सरलता, पौष्टिकता और सांस्कृतिक रूप से सभी वर्गों द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण अनौपचारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय भोजन माना जाता है.

सवाल 5: सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है?

जवाब: सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में पीपल का नाम प्रमुख है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: किस देश के लोग बिल्ली की पूजा करते हैं?​

सवाल 6: हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है?

जवाब: हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 78% होता है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे कठोर धातु कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे कठोर धातु टंगस्टन है.

सवाल 8: हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है?

जवाब: हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है.

सवाल 9: ऐसा कौन सा देश है, जिसमें केवल 27 लोग रहते हैं?

जवाब: जिस देश में केवल 27 लोग रहते हैं, उसका नाम सीलैंड (Sealand) है, जो इंग्लैंड के पास उत्तरी सागर में स्थित एक माइक्रो नेशन है.

सवाल 10: वो कौन सा नोट है, जिस पर नजर नहीं आती महात्मा गांधी की तस्वीर?

जवाब: भारत के 'एक रुपये' के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर नजर नहीं आती है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो न तो आग में जलती है और न ही पानी में डूबती है?